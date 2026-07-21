„Befremdlich“: Minister kontert jetzt Ruck-Sagern

Auch Industrielle schießen scharf zurück

„Wenn die Aussagen stimmen, muss ich sagen, dass insbesondere die Aussagen, die gegenüber der Industrie getätigt wurden – und es geht ja hier um Mitglieder der Wirtschaftskammer, es geht um Funktionäre der Wirtschaftskammer -, wir diese Aussagen schon als sehr erstaunlich, wenn nicht befremdlich empfunden haben. Insbesondere, weil das Aussagen sind, die getätigt werden gegenüber Wirtschaftskammermitgliedern. Und Sie wissen, dass die Industrie für einen erklecklichen Teil der Finanzierung der Wirtschaftskammer sorgt, auch der Wirtschaftskammer Wien. In diesem Zusammenhang ist das, ich würde fast sagen, respektlos“, erklärte Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellen Vereinigung.