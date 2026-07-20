App lockte junge Wiener in unwegsames Gelände

Schwieriger Steig

Als sie bereits mehrere Stunden unterwegs waren, stellten sie fest, dass sie den ursprünglich geplanten Weg nicht mehr schaffen würden und suchten daher nach Alternativen. Über eine App wurde ihnen der Hirschlukensteig Richtung Langbathsee angezeigt. Dieser Steig ist unmarkiert und es sind auch leichte Kletterstellen zu überwinden. Bereits zu Beginn dieses Steiges hatten sie Probleme, die später größer wurden.