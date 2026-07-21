So baut die Regierung die Medienförderungen um

Zuletzt hat es sich an der Frage gesprießt, ob Gratismedien in die Förderungen einbezogen werden sollen oder nicht. Die ÖVP war der Ansicht, dass die beschlossene Vertriebsförderung (insgesamt 22,5 Millionen Euro für alle, die Abo-Zeitungen zustellen) auch an diese gehen soll. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Gratismedien können jedoch den Fonds zur digitalen Transformation in Anspruch nehmen, der für die Jahre 2027 und 2028 fortgeführt wird. Auch dieser Fonds ist mit 22,5 Millionen Euro dotiert. Um Effizienz und Nutzen der eingereichten Projekte besser einschätzen zu können, sollen neue Bedingungen geschaffen werden.