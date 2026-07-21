Koblacher Transportfirma schlittert in die Pleite

Über das Vermögen der M-Transporte GmbH wurde nach Angaben des KSV am Landesgericht Feldkirch das Konkursverfahren eröffnet. Auslöser für das Verfahren war der Antrag eines Gläubigers.
Wie hoch der Schuldenberg tatsächlich ist, ist im Moment noch völlig unklar. Zumindest eine gute Nachricht gibt es: Mitarbeiter sind nach aktuellen Informationen keine von der Pleite betroffen. Wie es mit dem Betrieb weitergeht, steht vorerst in den Sternen. Der Bregenzer Rechtsanwalt Christian Steurer wurde zum Masseverwalter bestellt und muss nun entscheiden, ob die Firma überhaupt noch eine Zukunft hat.
Fristen für Gläubiger
Auch warum das Unternehmen in die Pleite gerutscht ist, liegt derzeit noch im Dunkeln – der KSV1870 nimmt die Ursachen jetzt gemeinsam mit dem Masseverwalter unter die Lupe. Gläubiger haben bis zum 1. Oktober 2026 Zeit, ihre Forderungen anzumelden, bevor am 15. Oktober die Prüfungs- und Berichtstagsatzung am Gericht in Feldkirch über die Bühne geht.
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