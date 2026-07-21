Koblacher Transportfirma schlittert in die Pleite

Wie hoch der Schuldenberg tatsächlich ist, ist im Moment noch völlig unklar. Zumindest eine gute Nachricht gibt es: Mitarbeiter sind nach aktuellen Informationen keine von der Pleite betroffen. Wie es mit dem Betrieb weitergeht, steht vorerst in den Sternen. Der Bregenzer Rechtsanwalt Christian Steurer wurde zum Masseverwalter bestellt und muss nun entscheiden, ob die Firma überhaupt noch eine Zukunft hat.