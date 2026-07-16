Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6

Für Aufsehen im Internet hat kürzliche eine Wolkenformation in China gesorgt. Über Feldern nahe der Millionenstadt Chongqing waren weiße Wolken zu sehen, die die Zahl 6 formten (siehe Video oben).
Laut Angaben der Nachrichtenagentur Reuters war die recht ungewöhnlich Wolkenformation am 9. Juli mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu beobachten.
Reuters zufolge veranlassten die Wolken die Einheimischen zu scherzhaften Kommentaren über die extreme Sommerhitze in der Region um Chongqing, eine weitläufige Stadt am Zusammenfluss der Flüsse Jangtse und Jialing im Südwesten Chinas.
Weil sie als Glücksbringer gilt, wird die Zahl 6 in China gerne für Adressen, Autokennzeichen oder Telefonnummern gewählt.
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