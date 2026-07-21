Crew meldet betrunkene Swiss-Piloten vor Abflug

Hinweise sehr konkret

Die Hinweise der Crew-Mitglieder seien so konkret gewesen, dass die Airline an der Einsatzfähigkeit der beiden zweifelte. „Die beiden Piloten fliegen seither nicht mehr und die Abklärungen laufen noch“, hieß es weiter. „Verstöße gegen unsere Sicherheitsgrundsätze nehmen wir sehr ernst und sie können arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.“