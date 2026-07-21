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Aus Verkehr gezogen

Crew meldet betrunkene Swiss-Piloten vor Abflug

Ausland
21.07.2026 11:25
Die Piloten konnten noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen werden.
Die Piloten konnten noch rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen werden.(Bild: EPA/Walter Bieri)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei der Lufthansa-Tochter Swiss sind zwei offenbar alkoholisierte Piloten noch rechtzeitig vor dem Abflug aus Genf aus dem Verkehr gezogen worden. Crew-Mitglieder hatten Alarm geschlagen und ihre Vorgesetzten informiert.

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Der Zwischenfall ereignete sich bereits im Mai, wie die Fluggesellschaft am Dienstag bekannt gab. Demnach wurden die Piloten noch im Hotel vor der Abreise zum Flughafen aus dem Einsatz genommen und durch andere ersetzt.

Zitat Icon

Verstöße gegen unsere Sicherheitsgrundsätze nehmen wir sehr ernst.

Statement der Airline

Hinweise sehr konkret
Die Hinweise der Crew-Mitglieder seien so konkret gewesen, dass die Airline an der Einsatzfähigkeit der beiden zweifelte. „Die beiden Piloten fliegen seither nicht mehr und die Abklärungen laufen noch“, hieß es weiter. „Verstöße gegen unsere Sicherheitsgrundsätze nehmen wir sehr ernst und sie können arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.“

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