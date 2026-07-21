So euphorisch empfingen Fans Schalke im Stubaital

Was Fußball anbelangt, ist im Tiroler Stubaital auch im heurigen Sommer wieder „Königsblau“ die dominierende Farbe. Der deutsche Bundesligist, mit dem Tiroler Cheftrainer Miron Muslić, hat dort wieder seine Zelte aufgeschlagen und absolviert ein einwöchiges Trainingslager.
Nach der Premiere im Jahr 2025 ging es für die Mannschaft des Schalke 04 heuer erneut ins Sommer-Trainingslager ins Stubaital. Bis zum kommenden Sonntag (26. Juli) werden sich die Königsblauen aus Gelsenkirchen auf Tiroler Boden auf das große Comeback in der Bundesliga vorbereiten.
Hunderte Fans jubeln den Profis zu
Am Montag fand das erste Training am Fußballplatz in Neustift statt. Und die Stimmung war bombastisch. Vor nicht weniger als 800 mitgereisten Fans absolvierten die S04-Profis ihre Einheit.
„Es ist für mich eine Rückkehr in die Heimat“
Cheftrainer Miron Muslić stellte sich mit dem Mikrofon vor die Tribüne und bedankte sich bei den Fans. „Es ist für mich eine Rückkehr in die Heimat“, sagte der Erfolgscoach, der im Stubaital aufwuchs und heuer den Schalke 04 zurück in die Deutsche Bundesliga führte.
„Wir fühlen uns hier im Stubaital wohl“, so Muslić. Man werde die Woche in Tirol nutzen, um sich bestmöglich auf die Saison vorzubereiten. „Wir werden alles daransetzen, erfolgreich zu sein und nächstes Jahr wieder hier herzukommen. Als Bundesligist.“
Werder Bremen im Zillertal
Aktuell befinden sich mehrere internationale Klubs in Tirol auf Trainingslager. Aus Deutschland reiste etwa auch der SV Werder Bremen an.
Die Kooperation zwischen dem SV Werder Bremen und dem Zillertal feiert heuer das 15-Jahr-Jubiläum. Die Grün-Weißen sind erneut in der Region Zell-Gerlos, Zillertal Arena zu Gast. Ebenfalls noch bis zum 26. Juli.
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