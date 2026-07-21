So euphorisch empfingen Fans Schalke im Stubaital

„Es ist für mich eine Rückkehr in die Heimat“

Cheftrainer Miron Muslić stellte sich mit dem Mikrofon vor die Tribüne und bedankte sich bei den Fans. „Es ist für mich eine Rückkehr in die Heimat“, sagte der Erfolgscoach, der im Stubaital aufwuchs und heuer den Schalke 04 zurück in die Deutsche Bundesliga führte.