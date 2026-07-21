China und Philippinen
Prügelattacke: Marinen schlagen sich mit Paddeln
Am Montag ist es in einem umstrittenen Teil des Südchinesischen Meeres zu einem Zusammenstoß zwischen philippinischen und chinesischen Seeleuten gekommen. In einem Video ist zu sehen, wie sie mit Paddeln aufeinander einschlagen.
Das philippinische Militär veröffentlichte ein Video, das eine Auseinandersetzung im Second Thomas Shoal zeigt. Das Unterwasserriff im Südchinesischen Meer gilt als umstrittenes Gebiet, das von mehreren Nationen beansprucht wird.
Australien verurteilte „chinesisches Verhalten“
Laut den philippinischen Streitkräften erlitt einer ihrer Matrosen eine 3,8 cm lange offene Wunde am Kopf durch einen Schlagstock. „Der jüngste Akt der Gewalt und Belästigung durch die chinesische Küstenwache gegen Angehörige der philippinischen Marine fügt sich in ein klares Muster provokativen und feindseligen Verhaltens ein und trägt weiter zum Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust der Volksrepublik China bei“, erklärte das philippinische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme.
Bei einer Rede im Hauptquartier der philippinischen Küstenwache in Manila verurteilte auch die australische Außenministerin Penny Wong das „Vorgehen chinesischer Schiffe gegenüber philippinischen Schiffen“.
China weist Vorwürfe zurück
Die chinesische Küstenwache hingegen erklärte, die philippinische Besatzung habe ihre „zahlreichen und wiederholten Warnungen“ ignoriert. Sie beschuldigte die philippinische Besatzung, chinesische Seeleute gerammt und mit Paddeln, langen Stangen und anderen Werkzeugen angegriffen zu haben.
Umstrittener Teil des südchinesischen Meeres
Die Philippinen setzten das Kriegsschiff Sierra Madre 1999 absichtlich im flachen Wasser des Second Thomas Shoal auf Grund, um sie als territorialen Außenposten zu nutzen. China, das das Riff ebenfalls beansprucht, umzingelte es später mit seinen Schiffen. Es entwickelte sich ein Territorialkonflikt, der sich über Jahre hinzog.
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