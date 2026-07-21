Prügelattacke: Marinen schlagen sich mit Paddeln

Australien verurteilte „chinesisches Verhalten“

Laut den philippinischen Streitkräften erlitt einer ihrer Matrosen eine 3,8 cm lange offene Wunde am Kopf durch einen Schlagstock. „Der jüngste Akt der Gewalt und Belästigung durch die chinesische Küstenwache gegen Angehörige der philippinischen Marine fügt sich in ein klares Muster provokativen und feindseligen Verhaltens ein und trägt weiter zum Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust der Volksrepublik China bei“, erklärte das philippinische Verteidigungsministerium in einer Stellungnahme.