Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten gestiegen

Das zeigt sich im Euroraum

Auch in vielen anderen Ländern im Euroraum haben Banken ihre Vergabestandards an Firmen zuletzt verschärft. Die Geldhäuser würden auf ihre Risiken achten und besonders die am stärksten betroffenen Sektoren beobachten, hieß es. „Der Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist weiterhin mit Unsicherheit behaftet, wobei die Banken ihre Einschätzungen im Verlauf der Gespräche anpassen.“ Verschärfungen bei der Vergabe haben zum Beispiel Banken in Deutschland, Spanien und Frankreich gemeldet. In Italien wurden die Kriterien hingegen gelockert.