Dachstuhl in Dornbirner Innenstadt in Vollbrand

Ausbreitung verhindert

„Bei unserem Eintreffen stand der Dachstuhl bereits in Vollbrand. Aufgrund der engen Verbauung konzentrierten wir uns sofort darauf, ein Übergreifen auf die Nachbargebäude zu verhindern“, schildert Einsatzleiter Sascha Unterkircher von der Feuerwehr Dornbirn die heikle Lage. Dies gelang dem Großaufgebot von rund 150 Einsatzkräften in der Folge auch. So konnte eine Katastrophe im dicht bebauten Stadtzentrum abgewendet werden.