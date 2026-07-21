Islamisten, nicht Pferde als Gefahr

Dabei wissen natürlich auch die Veranstalter des Villacher Kirchtags – und nahezu alle Anschläge der letzten Jahre auf Volksfeste und dergleichen beweisen dies -, von wo die Gefahr ausgeht. Nicht Pferde sind’s, deren Hufe hier unschuldige Menschen niedertrampeln. So ziemlich die einzige reale Gefahr sind radikalisierte Islamisten, die in ihrem Wahn glauben, die Ungläubigen bestrafen zu müssen: mit Messern, durch Sprengsätze bei Selbstmordattentaten – oder indem sie mit Autos in die Menge rasen.