Bahnmitarbeiter nach Sturz weiter in Lebensgefahr

Dafür hagelte es scharfe Kritik der Gewerkschaft. „Es mag juristische Gründe dafür geben, dass der vorbestrafte Täter, der einen Kollegen aus einem fahrenden Zug geprügelt hat, auf freien Fuß gesetzt wurde. Aber was ist das für ein Signal an alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die in diesen Stunden um ihren Kollegen bangen? Die heute noch ihre Schicht antreten müssen und ihrer Familie sagen, dass schon alles gut gehen werde?“, sagte EVG-Vizechefin Cosima Ingenschay. Mittlerweile gebe es jeden Tag gewaltsame Übergriffe, Bundeskanzler Friedrich Merz dürfe nicht mehr schweigen.