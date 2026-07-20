Verdächtiger frei
Bahnmitarbeiter nach Sturz weiter in Lebensgefahr
Am Freitagabend ist ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn bei einem Streit mit einem betrunkenen Fahrgast aus dem fahrenden Zug gestürzt (siehe Video oben). Der 26-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr. Unterdessen wurde der bereits vorbestrafte Fahrgast (36) einem Haftrichter vorgeführt und kam wieder auf freien Fuß.
Der Verdächtige ist wegen Gewaltdelikten vorbestraft und derzeit auf Bewährung. Die Staatsanwaltschaft beantragte den Erlass eines Haftbefehls wegen Körperverletzung sowie die Anordnung des Vollzugs der Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen. Das Amtsgericht Karlsruhe kam dem aber nicht nach und ließ den Mann wieder auf freien Fuß.
Dafür hagelte es scharfe Kritik der Gewerkschaft. „Es mag juristische Gründe dafür geben, dass der vorbestrafte Täter, der einen Kollegen aus einem fahrenden Zug geprügelt hat, auf freien Fuß gesetzt wurde. Aber was ist das für ein Signal an alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die in diesen Stunden um ihren Kollegen bangen? Die heute noch ihre Schicht antreten müssen und ihrer Familie sagen, dass schon alles gut gehen werde?“, sagte EVG-Vizechefin Cosima Ingenschay. Mittlerweile gebe es jeden Tag gewaltsame Übergriffe, Bundeskanzler Friedrich Merz dürfe nicht mehr schweigen.
Das ist bisher bekannt
„Wir brauchen Gesetzesänderungen und wir brauchen das Durchgriffsrecht“, forderte auch Mario Reiß, Chef der Lokführergewerkschaft GDL. Tatsächlich werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Bahn derzeit immer wieder Ziel von Angriffen. Im Februar kam ein Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz ums Leben, nachdem er von einem Schwarzfahrer attackiert worden war.
Im aktuellen Fall konnte der Verdächtige am Freitagabend zwischen Offenburg und Karlsruhe keinen Fahrschein vorzeigen. Zudem weigerte er sich, seine Personalien anzugeben. Daraufhin zog die Deutsche Bahn zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit hinzu. Diese beleidigte der Fahrgast und griff sie auch physisch an. Durch das Gerangel öffnete sich eine Zugtür, durch die der 26-jährige Mitarbeiter ins Freie stürzte. Der Zug war zu diesem Zeitpunkt mit rund 120 Kilometern pro Stunde unterwegs. Der Mitarbeiter wurde schwer verletzt und liegt weiter in „kritischem Zustand“ in einem Krankenhaus.
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