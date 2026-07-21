Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei Tage nach der WM

Tinte ist trocken: Zidane-Hammer offenbar perfekt!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.07.2026 10:42
Zinedine Zidane (Mitte) ließ sich das WM-Finale am Sonntag nicht entgehen.
Zinedine Zidane (Mitte) ließ sich das WM-Finale am Sonntag nicht entgehen.(Bild: AFP/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Zwei Tage nach dem WM-Finale ist der Hammer-Deal bei den Franzosen offenbar perfekt: Zinedine Zidane wird der Nachfolger von Teamchef Didier Deschamps!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein letztes Winken, ein letzter sehnsüchtiger Blick nach oben – dann entschwand Didier Deschamps im Bauch des Stadions von Miami. Sein Adieu als französischer Nationaltrainer entsprach im kleinen WM-Finale gegen England am Samstag ironischerweise allem, wofür Deschamps er nicht steht: viel Spektakel, noch mehr Chaos – und eine Niederlage. Das 4:6 gegen England wird das letzte Resultat bleiben, das Deschamps mitnimmt. 

Didier Deschamps
Didier Deschamps(Bild: AFP/ROBERTO SCHMIDT)

Er hatte Frankreich 2018 zum WM-Titel geführt, 2021 gewann er die Nations League. 2022 verlor er das WM-Finale gegen Argentinien – auch bei der Heim-EM 2016 wurde gegen Portugal im Endspiel der Triumph verpasst. Jetzt wird Zinedine Zidane das Zepter übernehmen.

Lesen Sie auch:
Didier Deschamps
Sport Tv Logo
Debakel im 187. Spiel
Frankreich: Deschamps erlebt bitteren Abschied
19.07.2026
Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
19.07.2026

Vertrag bis 2030
Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Dienstag vermeldet, ist der Deal bereits perfekt. Zidane unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

Lukrative Angebote abgelehnt
Seit fünf Jahren war der neben Michel Platini begabteste Spieler der französischen Fußball-Geschichte ohne Job. Damals hatte Zidane bei Real Madrid aufgehört, den spanischen Spitzenklub hatte er zu drei Triumphen in der Champions League geführt. Seitdem schlug er lukrative Angebote aus – und hatte dabei offenbar stets die Nachfolge von Deschamps im Sinn.

Als Spieler feierte er die Titel bei der WM 1998 und EM 2000 und gewann 2002 mit Real in der europäischen Königsklasse. In seiner letzten Partie als Profi unterlag er 2006 im WM-Finale gegen Italien – und flog dabei nach einem Kopfstoß vom Platz. Vom Verband FFF gab es bisher keine Bestätigung zu Zidanes Verpflichtung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
21.07.2026 10:42
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Zinedine ZidaneDidier Deschamps
MiamiEngland
WM-Finale
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Spiel um Platz drei
England – Frankreich: Zehn-Tore-Wahnsinn im Video
Tore und Highlights
Video: Hier stolpert Argentinien ins Halbfinale
Tore und Highlights
Video: Hier eliminiert England die Norweger
Spanien im Halbfinale
Courtois out, Ersatz patzt: Belgien-Drama im Video
Die Highlights
Hier im Video: Schweiz jubelt im Elfmeterschießen
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
146.295 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
144.029 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
„Das ist eine Schande!“ Aufregung nach WM-Finale
134.040 mal gelesen
Argentiniens Leandro Paredes (2. von re.) ging nach dem WM-Finale auf die Spanier los.
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1855 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
1238 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Wirtschaft
2 Euro! Neues Preisdesaster an unseren Zapfsäulen
934 mal kommentiert
Die Situation im Nahen Osten eskaliert unaufhörlich.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Wittert Verschwörung
WM-Held rechnet mit allen Argentinien-Kritikern ab
Zwei Tage nach der WM
Tinte ist trocken: Zidane-Hammer offenbar perfekt!
Bizarre Szenen bei WM
Siegerfotos: Spanien und FIFA pfeifen auf Trump
Die Fehde geht weiter
WM-Held singt erneut über „zitternden Haaland“
„Tut noch mehr weh“
Heftige Kritik an Tuchel: Jetzt meldet sich Kane!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf