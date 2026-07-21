Tinte ist trocken: Zidane-Hammer offenbar perfekt!

Zwei Tage nach dem WM-Finale ist der Hammer-Deal bei den Franzosen offenbar perfekt: Zinedine Zidane wird der Nachfolger von Teamchef Didier Deschamps!
Ein letztes Winken, ein letzter sehnsüchtiger Blick nach oben – dann entschwand Didier Deschamps im Bauch des Stadions von Miami. Sein Adieu als französischer Nationaltrainer entsprach im kleinen WM-Finale gegen England am Samstag ironischerweise allem, wofür Deschamps er nicht steht: viel Spektakel, noch mehr Chaos – und eine Niederlage. Das 4:6 gegen England wird das letzte Resultat bleiben, das Deschamps mitnimmt.
Er hatte Frankreich 2018 zum WM-Titel geführt, 2021 gewann er die Nations League. 2022 verlor er das WM-Finale gegen Argentinien – auch bei der Heim-EM 2016 wurde gegen Portugal im Endspiel der Triumph verpasst. Jetzt wird Zinedine Zidane das Zepter übernehmen.
Vertrag bis 2030
Wie Transferexperte Fabrizio Romano am Dienstag vermeldet, ist der Deal bereits perfekt. Zidane unterschrieb einen Vertrag bis 2030.
Lukrative Angebote abgelehnt
Seit fünf Jahren war der neben Michel Platini begabteste Spieler der französischen Fußball-Geschichte ohne Job. Damals hatte Zidane bei Real Madrid aufgehört, den spanischen Spitzenklub hatte er zu drei Triumphen in der Champions League geführt. Seitdem schlug er lukrative Angebote aus – und hatte dabei offenbar stets die Nachfolge von Deschamps im Sinn.
Als Spieler feierte er die Titel bei der WM 1998 und EM 2000 und gewann 2002 mit Real in der europäischen Königsklasse. In seiner letzten Partie als Profi unterlag er 2006 im WM-Finale gegen Italien – und flog dabei nach einem Kopfstoß vom Platz. Vom Verband FFF gab es bisher keine Bestätigung zu Zidanes Verpflichtung.
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