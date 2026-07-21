Tinte ist trocken: Zidane-Hammer offenbar perfekt!

Ein letztes Winken, ein letzter sehnsüchtiger Blick nach oben – dann entschwand Didier Deschamps im Bauch des Stadions von Miami. Sein Adieu als französischer Nationaltrainer entsprach im kleinen WM-Finale gegen England am Samstag ironischerweise allem, wofür Deschamps er nicht steht: viel Spektakel, noch mehr Chaos – und eine Niederlage. Das 4:6 gegen England wird das letzte Resultat bleiben, das Deschamps mitnimmt.