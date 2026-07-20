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So skurril wird das Picknick mit dieser Kollektion

Wien
20.07.2026 12:00
Wiener Schmäh zum Angreifen: Zwei Freundinnen machen es sich mit der Sommerkollektion auf der ...
Wiener Schmäh zum Angreifen: Zwei Freundinnen machen es sich mit der Sommerkollektion auf der Picknickdecke „Finale Position“ gemütlich.(Bild: Bestattung Wien)
Porträt von Philipp Stewart
Von Philipp Stewart

Sonnenspray für die perfekte Leichenblässe, ein Kühltuch mit klarer Ansage und eine Kühlbox für unterwegs: Das Bestattungsmuseum Wien präsentiert pünktlich zur Sommerhitze neue Artikel mit tiefschwarzem Wiener Schmäh – ideal für Freibad und Garten.

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Ein Museum, das sich sonst mit Särgen, Trauerfeiern und der Geschichte des Sterbens beschäftigt, wird zum Sommer-Ausstatter. Die Bestattung Wien schickt ihre Sommerkollektion 2026 ins Rennen – randvoll mit Artikeln, die zeigen: Auch in der Freizeit und im Sommer darf der Tod ein Wörtchen mitreden. 

Den Anfang macht die Picknickdecke „Finale Position“, bedruckt mit einer Bodenmarkierung, wie sie sonst nur Unfallzeichner kennen. Wer darauf liegt, hat garantiert die Lacher auf seiner Seite. Dazu passt die Kühltasche „Kühlkammer to go“, die Getränke und Melone auf Temperatur hält – ganz ohne echte Kühlkammer-Atmosphäre.

Die Kühltasche „Kühlkammer to go“ hält Getränke und Snacks frisch – ganz ohne echte ...
Die Kühltasche „Kühlkammer to go“ hält Getränke und Snacks frisch – ganz ohne echte Kühlkammer-Atmosphäre.(Bild: Bestattungsmuseum Wien)
Lichtschutzfaktor 50 und ein Skelett auf der Sonnenliege: Der Sonnenspray verspricht die „echte ...
Lichtschutzfaktor 50 und ein Skelett auf der Sonnenliege: Der Sonnenspray verspricht die „echte Leichenblässe“.(Bild: Bestattungsmuseum Wien)
Kühltuch trifft Trinkflasche: Beide tragen denselben Spruch – ein Doppelpack für alle, die es im ...
Kühltuch trifft Trinkflasche: Beide tragen denselben Spruch – ein Doppelpack für alle, die es im Sommer besonders kühl mögen.(Bild: Bestattungsmuseum Wien)

Das steckt hinter der schrägen Geschäftsidee
Geschäftsführer Jürgen Sild bringt die Idee hinter der Kollektion auf den Punkt: „Sowohl die sommerliche Hitze als auch die Endlichkeit des Lebens gehören zu den Themen, denen man oft lieber ausweicht. Mit einem Augenzwinkern fällt es manchmal leichter, sich damit auseinanderzusetzen.“

Wer nach dem Sonnenbad blass bleiben will, greift zum Sonnenspray „Für die echte Leichenblässe“ mit Lichtschutzfaktor 50 – Skelett auf der Liege inklusive. Für die Handtasche gibt es die Kosmetiktasche „So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie“, benannt nach der Kunst der Einbalsamierung. Und wer im Freibad kühlen Kopf bewahren will, greift zum Kühltuch „Wir machen Sie kalt“ – ein Spruch, der woanders für Kopfschütteln sorgen würde, hier aber Programm ist.

Die Kosmetiktasche „So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie“ erinnert an die Kunst der ...
Die Kosmetiktasche „So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie“ erinnert an die Kunst der Einbalsamierung – gefertigt aus recycelter Baumwolle.(Bild: Bestattung Wien)
Melone, Erdbeeren, Heidelbeeren: Neben der Kühltasche „Kühlkammer to go“ wird die Picknickdecke ...
Melone, Erdbeeren, Heidelbeeren: Neben der Kühltasche „Kühlkammer to go“ wird die Picknickdecke zum kleinen Festmahl.(Bild: Bestattung Wien)
(Bild: Bestattung Wien)

Ein alter Bekannter feiert seine Rückkehr
Das Hamamtuch „Bei uns liegen Sie richtig“ war bereits 2025 ein Verkaufsschlager. Wegen der großen Nachfrage legt die Bestattung Wien es für den heurigen Sommer erneut auf.

Wer die Kollektion live begutachten will, wird im Bestattungsmuseum fündig: Simmeringer Hauptstraße 234, geöffnet Mittwoch bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Wer lieber von der Couch aus shoppt, wird im Online-Shop ebenso fündig. Schwarzer Humor kennt eben keine Öffnungszeiten.

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