So skurril wird das Picknick mit dieser Kollektion

Wer nach dem Sonnenbad blass bleiben will, greift zum Sonnenspray „Für die echte Leichenblässe“ mit Lichtschutzfaktor 50 – Skelett auf der Liege inklusive. Für die Handtasche gibt es die Kosmetiktasche „So schön warst du noch nie, dank Thanatopraxie“, benannt nach der Kunst der Einbalsamierung. Und wer im Freibad kühlen Kopf bewahren will, greift zum Kühltuch „Wir machen Sie kalt“ – ein Spruch, der woanders für Kopfschütteln sorgen würde, hier aber Programm ist.