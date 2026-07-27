Passant schnappte sich fremdes Geld bei Bankomat

Auf Hinweise gehofft

Da ihre 400 Euro weder im Einkaufszentrum noch bei der Polizei abgegeben worden sind, erstattete die Frau Anzeige. Bei ihrer Hausbank hatte sie danach um die Auswertung von Videoaufzeichnungen ersucht. Bei dem Bankomaten im EO war jedoch keine Kamera installiert. Demnach gingen die Ermittler leer aus, es gab keine heiße Spur zum Täter. „Meinen Fehler kann ich nicht rückgängig machen, aber ich will zumindest andere Kunden darauf aufmerksam machen, dass diese Form des Diebstahls öfter vorkommt, als man denkt, und oft unterschätzt wird“, betont das Opfer.