Passant schnappte sich fremdes Geld bei Bankomat

Eine kleine Unachtsamkeit, kaum der Rede wert, doch schon sind 400 Euro weg! Diese böse Erfahrung musste eine Kundin in einem Einkaufszentrum im Burgenland machen. Sie sah noch, wie der mutmaßliche Täter davonlief.
Kurz abgelenkt war eine Kundin, als sie eines Vormittags gegen 10 Uhr Bares benötigte und zu einem Bankomaten im Einkaufszentrum EO in Oberwart ging. Mitten in der Behebung von 400 Euro erreichte die Frau eine Nachricht auf dem Handy, die ihre ganze Aufmerksamkeit beanspruchte.
Mit Gedanken woanders
Während die Geldmaschine die Scheine ausspuckte, war die Kundin mit den Gedanken im Nu woanders – und schon geschah genau das, was einem selbst „nie passieren würde“: Die Frau nahm ihre Bankomatkarte wieder an sich und steckte sie in die Brieftasche, doch die behobenen 400 Euro wurden im Ausgabeschlitz vergessen und zurückgelassen.
Mann verschwand schnell
Die Gelegenheit, die Diebe macht, nutzte ein Mann schamlos aus. Anstatt die Frau auf ihr unbedachtes Missgeschick hinzuweisen, schnappte sich der Unbekannte die Banknoten und machte sich eilig aus dem Staub. „Nach nicht einmal einer Minute ist mir der Fauxpas bewusst geworden. Doch als ich zum Bankomaten zurückging, war mein Geld bereits verschwunden. Ich habe noch einen Mann beobachtet, der hektisch davongelaufen ist“, schildert die Betroffene.
Von einem Mann, der sich meine 400 Euro einfach einsteckt und verschwindet, bin ich menschlich schwer enttäuscht.
Opfer des Gelddiebstahls aus dem Bezirk Oberwart
Auf Hinweise gehofft
Da ihre 400 Euro weder im Einkaufszentrum noch bei der Polizei abgegeben worden sind, erstattete die Frau Anzeige. Bei ihrer Hausbank hatte sie danach um die Auswertung von Videoaufzeichnungen ersucht. Bei dem Bankomaten im EO war jedoch keine Kamera installiert. Demnach gingen die Ermittler leer aus, es gab keine heiße Spur zum Täter. „Meinen Fehler kann ich nicht rückgängig machen, aber ich will zumindest andere Kunden darauf aufmerksam machen, dass diese Form des Diebstahls öfter vorkommt, als man denkt, und oft unterschätzt wird“, betont das Opfer.
Vor Betrug nicht gefeit
Der Ruf vieler Kunden nach einem verpflichtenden automatischen Einzug, falls Geld im Bankomaten vergessen wird, stößt bei Geldinstituten kaum auf Zustimmung. Zu groß sei die Gefahr eines Betrugs, heißt es: „Wird beim Behebungsversuch ein Hunderter von vier abgebuchten entnommen, müssen dennoch alle 400 Euro auf dem Konto gutgeschrieben werden, weil das Gerät keine Zählfunktion beim Rückeinzug hat.“
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