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Über 100 Mio. Euro

Rekorddeal perfekt: RB-Star hat sich entschieden!

Fußball International
27.07.2026 07:05
Yan Diomande wird ein „Königlicher“.
Yan Diomande wird ein „Königlicher“.(Bild: AP/Julio Cortez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Yan Diomande hat sich offenbar entschieden: Der Wechsel des Senkrechtstarters von RB Leipzig zu Real Madrid ist laut Transferexperte Fabrizio Romano perfekt!

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Der Ivorer soll für mehr als 100 Millionen Euro zum spanischen Traditionsklub wechseln und bereits in der kommenden Woche bei Real die medizinischen Tests absolvieren. Diomande erhält einen Vertrag bis Sommer 2031. Eine Bestätigung der beiden Klubs gibt es bislang noch nicht.

Der 19-Jährige wird damit zum Rekordtransfer der Sachsen. Bislang galt Josko Gvardiol mit seinem Wechsel 2023 zu Manchester City (90 Millionen Ablöse) als teuerster Abgang der Klub-Geschichte. Im Vorjahr war Benjamin Sesko für rund 76 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt.

Mintzlaff schloss schnellen Abgang noch aus
Eigentlich wollten die Sachsen ihren Senkrechtstarter, der noch Vertrag bis Sommer 2030 Vertrag – ohne Ausstiegsklausel – hatte, nicht nach einer Saison ziehen lassen. Der RB-Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff hatte einen Wechsel in diesem Sommer noch kategorisch ausgeschlossen.

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Doch das europaweite Interesse an Diomande wuchs nach einer herausragenden Bundesliga-Saison und einer starken WM zu rasant. Und beim Tauziehen setzte sich Real Madrid nun offenbar gegen Paris Saint-Germain durch …

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