Zaungäste zwischen Protest, Neugier und Angst

„... die Edtstadler mal live sehen“

Wem die Polizei völlig egal ist, ist Stefan Krüger. Der Radfahrer aus dem benachbarten Saaldorf (D) ist auf dem Heimweg seiner wöchentlichen Sonntagsroute. Er erzählt: „Ich fahre immer nach Hallein, kaufe mir dort einen Kaffee. Dann nach Golling zum Duschen im Wasserfall. Und dann geht‘s nach Salzburg zum Essen. Ich komme nur nach Salzburg zum Radfahren, für ein Bosna und das Bier. Die Festspiele interessieren mich nicht so.“