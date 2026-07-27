Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Salzburger Festspiele

Zaungäste zwischen Protest, Neugier und Angst

Salzburg
27.07.2026 07:00
Ernst und Angelika sind extra aus dem Pinzgau angereist, um dem Treiben einmal zuzusehen ...
Ernst und Angelika sind extra aus dem Pinzgau angereist, um dem Treiben einmal zuzusehen ...(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Neben dem offiziellen Aufmarsch zur Eröffnung der Salzburger Festspiele zieht das Event auch jährlich einige hundert Schaulustige an. Doch nicht alle waren zwischen dem massiven Polizeiaufgebot und Absperrgittern wegen der Promis in der Hofstallgasse ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ich bin jedes Jahr hier, aber heuer ist alles anders“, wirkt Margarethe Grallert aus Salzburg nachdenklich. Sie sitzt am Wilder-Mann-Brunnen in der Hofstallgasse. Sie schaut sich jährlich den festlichen Aufmarsch der Festspielgäste an, der sich zur offiziellen Eröffnung vor der Felsenreitschule bildet.

Was meint die Salzburgerin, dass heuer alles anders ist? Grallert: „Es ist so viel Polizei, aber das ist auch kein Wunder, wenn immer irgendwo etwas passiert. Mir kommt vor, die digitale Welt hat so viel zerstört – früher hatte man noch Respekt und Anstand, aber heutzutage gibt es das nicht mehr.“

Margarethe Gallert ist jedes Jahr zum Promi-Schauen in der Hofstallgasse.
Margarethe Gallert ist jedes Jahr zum Promi-Schauen in der Hofstallgasse.(Bild: Markus Tschepp)

Tatsächlich: Polizei, Drohnen, Militärpolizei, zivile Staatsschützer säumen den Festspielbereich. Hunderte Meter lange Absperrgitter halten Zaungäste in sicherer Entfernung von den Promis. Sicher fühlt sich Grallert trotzdem, aber: „Es ist schon ein mulmiges Gefühl dabei.“

Extra aus dem Pinzgau angereist
Ganz im Gegensatz zu Ernst und Angelika Reichholf. Das Paar ist extra zur Eröffnung aus dem Pinzgau angereist: „Wir sind das erste Mal hier und einfach neugierig, wie das so abläuft. Das muss man einfach einmal gesehen haben. Das Polizeiaufgebot passt schon, wir fühlen uns sicher.“

Zitat Icon

Das Rundherum ist spannend, wir kennen so ein Polizeiaufgebot aus Innsbruck nicht.

Cäcilia Augustin und Veronika Kröpfl

Der Blick auf so manche Promis aus Politik und Kunst, aus Gesellschaft und Wirtschaft hat die beiden angelockt, aber: „Drinnen sein wäre schon auch einmal interessant zu sehen, wie das so abläuft“, schmunzeln sie abschließend.

„So viel Polizei kennen wir aus Innsbruck nicht“
Weniger der Blick auf Promis hat Cäcilia Augustin und Veronika Kröpfl aus Innsbruck angezogen. Sie warten auf ihre „Promi“-Freundin, Annemarie Weißenbacher, die neue Direktorin der Paracelsus-Medizinischen Universität (PMU) Salzburg. Sie lachen: „Wir waren gestern bei einer Aufführung, heute schauen wir uns nur die Annemarie an. Das Rundherum ist spannend, wir kennen so ein Polizeiaufgebot aus Innsbruck nicht.“

Sehr wohl, mit viel Exekutiv-Präsenz vertraut, ist die Familie Lukas aus Pittsburgh in den USA. Sie erzählen: „Wir haben nur gesehen, dass viel los ist, wissen aber nicht, was. Wir sind so viel Polizei zu Hause leider gewohnt. Früher war das anders.“

„... die Edtstadler mal live sehen“
Wem die Polizei völlig egal ist, ist Stefan Krüger. Der Radfahrer aus dem benachbarten Saaldorf (D) ist auf dem Heimweg seiner wöchentlichen Sonntagsroute. Er erzählt: „Ich fahre immer nach Hallein, kaufe mir dort einen Kaffee. Dann nach Golling zum Duschen im Wasserfall. Und dann geht‘s nach Salzburg zum Essen. Ich komme nur nach Salzburg zum Radfahren, für ein Bosna und das Bier. Die Festspiele interessieren mich nicht so.“

Stefan Krüger ist gerade am Heimweg von seiner sonntäglichen Radlrunde.
Stefan Krüger ist gerade am Heimweg von seiner sonntäglichen Radlrunde.(Bild: Markus Tschepp)

Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Auf „Krone“-Nachfrage, warum er dann doch so lange zuschaut, sagt er schlicht: „Ich würd' gern die Edtstadler (Anm. Karoline, Landeshauptfrau) mal live sehen, die taugt mir irgendwie.“

Lesen Sie auch:
Philipp Hochmair wollte bei der großen Festspiel-Eröffnung von Kameras nichts wissen.
Festspiel-Eröffnung
Hochmair kam und entzog sich geschwind den Kameras
26.07.2026
Gefragter Bariton
Rafael Fingerlos: Weltstar trifft auf Klangwolke
26.07.2026
Gastro-Protest
Festspiel-Aufmarsch für Demonstration genutzt
26.07.2026

Im Trubel jedenfalls nicht zu übersehen: Der Protest der Gewerkschaft Vida. Mit Luftballonen ausgestattet treten die Gewerkschafter für faire Löhne in der Gastro ein. Eva Eberhart, Verhandlungsleiterin: „Wenn ich mir die Gastronomen rundherum so ansehe, dann geht es ihnen sehr gut. Da verdienen wir auch mehr.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
27.07.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
179.150 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
141.801 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
130.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2243 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1393 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
982 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf