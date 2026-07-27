Wegen 0,1 km/h! Schon wieder Strafe für Hamilton

Auch das noch! Lewis Hamilton, der bereits im Qualifying bestraft worden war, erhielt beim Rennen am Sonntag wegen erhöhter Geschwindigkeit in der Box eine Fünf-Sekunden-Strafe. Damit verlor der Rekordchampion Platz vier an Teamkollege Charles Leclerc. Wie die FIA mitteilte, wurde Hamilton in der Boxengasse mit 80,1 km/h geblitzt. Heißt, der 41-Jährige hatte das Speedlimit um lediglich 0,1 km/h überschritten.