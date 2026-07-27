Das ist das teuerste Trikot des Salzburg-Kaders

Bartosz Mazurek kam am Samstag im ÖFB-Cup zu seiner Pflichtspiel-Premiere für Red Bull Salzburg. Spätestens seitdem steht die Rückennummer des Polen bei den Bullen offiziell fest. Im Fanshop des Klubs gehörte die Nummer zumindest bis Sonntag aber noch einem anderen Kicker ...
Die 32 in Rot, die 15 in Grün – diese Zahlen standen am Samstag auf der Wechseltafel, die Red Bull Salzburgs Teammanager Mark Lang gegen Oberwart in die Höhe streckte. Bartosz Mazurek kam dabei für Abubakr Barry in die Cup-Partie, die der Dritte der abgelaufenen Bundesliga-Saison mit 7:1 für sich entschied.
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