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„Osteoporose trotz guter Knochendichte möglich?“

Gesund - Leser fragen
27.07.2026 06:30
Dr. Christian Muschitz beantwortet Fragen zum Thema Osteoporose.
Dr. Christian Muschitz beantwortet Fragen zum Thema Osteoporose.(Bild: Krone-Collage/africa-studio.com (Olga Yastremska and Leonid Yastremskiy), Foto Wilke)
Porträt von Regina Modl
Von Regina Modl

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Claudia K. (58): „Kann man wirklich trotz guter Knochendichte Osteoporose bekommen? Was sind dann die Ursachen und was kann man dagegen tun?“

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Priv.-Doz. Dr. Christian Muschitz, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, in Wien: Ja, das ist möglich. Die Knochendichte ist zwar ein wichtiger Risikofaktor, sie allein entscheidet aber nicht über das Vorliegen einer Osteoporose. Nach der aktuellen österreichischen Leitlinie tritt sogar die Mehrzahl aller osteoporotischen Knochenbrüche bei Menschen mit normaler oder nur leicht verminderter Knochendichte auf.

Entscheidend sind auch Knochenqualität sowie weitere Risikofaktoren wie Alter, frühere Frakturen, bestimmte Erkrankungen, Medikamente oder erhöhte Sturzneigung. Umgekehrt kann bereits ein Knochenbruch nach einem Bagatelltrauma die Diagnose Osteoporose rechtfertigen – selbst wenn die Knochendichte noch normal oder „nur“ osteopenisch ist.

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Haben auch Sie ein gesundheitliches Anliegen, dann schreiben Sie uns einfach. Wir leiten Ihre Anfrage vertraulich an einen geeigneten Experten weiter. Ausgewählte Fragen werden im Gesund-Magazin und/oder Online anonymisiert veröffentlicht.

Deshalb sollte immer das persönliche Frakturrisiko insgesamt beurteilt werden und nicht nur der Wert der Knochendichtemessung.

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