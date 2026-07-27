„Osteoporose trotz guter Knochendichte möglich?“

Leser fragen, Experten antworten zu den brennendsten gesundheitlichen Themen. Claudia K. (58): „Kann man wirklich trotz guter Knochendichte Osteoporose bekommen? Was sind dann die Ursachen und was kann man dagegen tun?“
Priv.-Doz. Dr. Christian Muschitz, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, in Wien: Ja, das ist möglich. Die Knochendichte ist zwar ein wichtiger Risikofaktor, sie allein entscheidet aber nicht über das Vorliegen einer Osteoporose. Nach der aktuellen österreichischen Leitlinie tritt sogar die Mehrzahl aller osteoporotischen Knochenbrüche bei Menschen mit normaler oder nur leicht verminderter Knochendichte auf.
Entscheidend sind auch Knochenqualität sowie weitere Risikofaktoren wie Alter, frühere Frakturen, bestimmte Erkrankungen, Medikamente oder erhöhte Sturzneigung. Umgekehrt kann bereits ein Knochenbruch nach einem Bagatelltrauma die Diagnose Osteoporose rechtfertigen – selbst wenn die Knochendichte noch normal oder „nur“ osteopenisch ist.
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Deshalb sollte immer das persönliche Frakturrisiko insgesamt beurteilt werden und nicht nur der Wert der Knochendichtemessung.
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