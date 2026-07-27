„Osteoporose trotz guter Knochendichte möglich?“

Priv.-Doz. Dr. Christian Muschitz, Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologie, in Wien: Ja, das ist möglich. Die Knochendichte ist zwar ein wichtiger Risikofaktor, sie allein entscheidet aber nicht über das Vorliegen einer Osteoporose. Nach der aktuellen österreichischen Leitlinie tritt sogar die Mehrzahl aller osteoporotischen Knochenbrüche bei Menschen mit normaler oder nur leicht verminderter Knochendichte auf.