Rapid: Nur einer „blieb“ – und entschied alles!

„Wir haben den Job gut erledigt“

Rapid kam gut in die Gänge, fortan zu weniger Torgefahr. Und wenn, war Wienerberg-Goalie Michi Höfler, 2013 bei Paschings Cup-Titel im Kader, samt Abwehr zur Stelle. „Jeder von uns hat die Atmosphäre genossen.“ Doch dann kam Tonni Adamsen! Kurz vor dem Pausenpfiff traf der dänische Stürmer-Zugang – Höfler parierte erst – zum grünen 1:0 (45.+1), später im Nachsetzen zum 2:0 (54.). Nach seinen ersten Pflichtspieltoren für die Hütteldorfer legte er ideal auf Haidara auf – 3:0 (65.). Das war nach Kara-Abseitstreffer und Schaub-Chance auch der Endstand.