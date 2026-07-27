„Absolutes No-Go!“ Diese Szene erhitzt die Gemüter

„Er hat mit Fernando um den letzten Platz gekämpft, als ginge es um die Weltmeisterschaft. Das hat mich die Führung im Rennen gekostet. Er ist sonst ziemlich kritisch gegenüber anderen“, klagte Piastri nach dem Rennen, in dem er wenige Runden vor Schluss seinen Wagen wegen eines Getriebeschadens vorzeitig abstellen musste.