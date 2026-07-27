Jetzt spricht der Safterl-Milliardär Klartext

„Ich habe mich nicht beworben!“

Brillant auch die Stimmung von Ex-Minister Alexander Schallenberg, als er aus der Menge mit „Herr Festspielpräsident“ gerufen wurde. Er soll gute Karten haben, der derzeitigen Festspielpräsidentin Kristina Hammer nachzufolgen. So verdichten sich zumindest die Gerüchte. „Ich habe mich nicht als Festspielpräsident beworben!“, stellte Schallenberg mit einem breiten Grinsen im Gesicht klar.