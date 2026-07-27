„Noch nie gesehen!“ Littler sorgt für Staunen

Darts-Weltmeister Luke Littler bleibt das Maß der Dinge und ist quasi mühelos zum Titel beim zweitwichtigsten Turnier der Welt spaziert. „So etwas Dominantes habe ich noch nicht gesehen“, staunte der Deutsche Gabriel Clemens am DAZN-Mikrofon über die Turnierleistung von Littler.
Der 19-jährige Engländer gewann am Sonntagabend das Endspiel des World Matchplay in Blackpool mit 18:9 gegen den Waliser Gerwyn Price und wiederholte souverän den Triumph aus dem Vorjahr.
In der Weltrangliste führt Littler nun mit einem Vorsprung von mehr als zwei Millionen Pfund.
Urlaub in Spanien
Eine gute Nachricht für die gerupfte Darts-Konkurrenz gibt es immerhin: Littler macht nun erst einmal Urlaub in Spanien. Englands Darts-König wird sich nach seinem beispiellos dominanten Triumph einige Tage erholen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.