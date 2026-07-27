Steirische Zwillinge spielen in kanadischem Film

Bianca und Dilara Foscht aus Grambach in der Steiermark sind bald in einem kanadischen Film zu sehen, der am Locarno Film Festival in der Schweiz Premiere feiert. Und das sind nicht die einzigen guten Neuigkeiten direkt aus Hollywood.
Sie haben die Steiermark hinter sich gelassen, um in Hollywood Karriere zu machen – und haben nun große Neuigkeiten zu vermelden: Die Zwillingsschwestern Bianca und Dilara Foscht aus Grambach sind ab 8. August im Film „Manhunt“ auf der großen Leinwand beim international renommierten Locarno Film Festival in der Schweiz zu sehen.
Dort ist der kanadische Krimi über eine Jagd nach zwei jungen Mördern von Wayne Wapeemukwa im Haupt-Wettbewerb vertreten, hat also Chancen auf den „Goldenen Leoparden“. „Das ist ein großer Karriereschritt für mich persönlich“, sagt Dilara Foscht. „Es ist toll, in so einem Top-Festival vertreten zu sein, mit einem Film, bei dem ich stolz bin, dass ich mitwirken durfte.“
Camping am Set in der kanadischen Natur
Die Dreharbeiten in der Provinz British Columbia waren rustikal: „Wir haben gecampt und am Grill Frühstück gemacht. Es hat sich wie Sommer-Camp angefühlt.“ Auch die gemeinsame Zeit am Set haben die Steirerinnen genossen, sagt Bianca Foscht. „Normalerweise sind wir ja als Schauspielerinnen in verschiedenen Projekten vertreten. Aber in diesem Film wurden für uns sogar die Rollen zweier Freundinnen zu Schwestern umgeschrieben.“
Beim Locarno Film Festival kommen die besten und talentiertesten Filmemacher zusammen. Ich fühle mich geehrt.
Bianca Foscht, Schauspielerin und Filmproduzentin
Schwestern sind nun Teil der European Film Academy
Ein weiterer Meilenstein: Die „Foscht Twins“ wurden in die European Film Academy aufgenommen – das europäische Pendant zur amerikanischen Academy, die jährlich die Oscars verleiht. Damit haben sie ein Stimmrecht bei den European Film Awards. „Es ist schön, sich mit europäischen Künstlern zu vernetzen“, sagt Bianca. „Es ist uns eine Ehre.“ Berühmte Präsidenten waren etwa Ingmar Bergman, Wim Wenders oder Juliette Binoche.
Eine Pause haben die Schwestern nicht in Aussicht. Dilara dreht aktuell den Piloten einer neuen TV-Serie. Bianca ist im Horror-Streifen „The Freeze“ zu sehen, der zu Halloween erscheint. Gemeinsam bereiten die Zwillinge die Finanzierung ihres nächsten eigenen Films „Oma“ vor, während ihr Erstling „Day of a Lion“ weiter international vertrieben wird.
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