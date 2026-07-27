Steirische Zwillinge spielen in kanadischem Film

Camping am Set in der kanadischen Natur

Die Dreharbeiten in der Provinz British Columbia waren rustikal: „Wir haben gecampt und am Grill Frühstück gemacht. Es hat sich wie Sommer-Camp angefühlt.“ Auch die gemeinsame Zeit am Set haben die Steirerinnen genossen, sagt Bianca Foscht. „Normalerweise sind wir ja als Schauspielerinnen in verschiedenen Projekten vertreten. Aber in diesem Film wurden für uns sogar die Rollen zweier Freundinnen zu Schwestern umgeschrieben.“