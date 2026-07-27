Wiener Verein: Durch „guten Ruf“ zu Geldregen

Emmerling: „Weitere Überprüfung beauftragt“

Während die erste Reaktion der Stadt auf den dramatischen Sprung aus dem Fenster des Kindes noch in Richtung Verteidigung ging („Ein fachliches Fehlverhalten des Trägers Homebase wurde dabei nicht festgestellt“), hat man sich im Büro Emmerling den Fall am Sonntag genauer angesehen. Der „Krone“ ließ sie ausrichten: „Die beschriebenen Gegebenheiten waren mir nicht bekannt und sind, sollten sie sich so zugetragen haben, nicht zu tolerieren. Ich habe sofort eine weitere Prüfung und lückenlose Dokumentation bei der MA 11 beauftragt. Sollte ein vermeidbares Fehlverhalten festgestellt werden, werden auch entsprechende Konsequenzen gezogen werden.“