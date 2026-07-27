„Will nicht viel, nur ein Leben ohne Angst führen“

Dein, von der Behörde beantragter Haartest, ist negativ. Trotzdem sucht dich die Polizei. Hast du Angst, wieder ins Heim zurückkehren zu müssen?

Ja! Wie erwähnt, haben wir uns an alles gehalten und alle Tests gemacht, sogar zwei freiwillige, auch die waren negativ, trotzdem werden wir terrorisiert. Nicht nur ich, auch Matthias und meine Schwiegereltern. Ich will jetzt nur noch heimkommen und das ganze Trauma vergessen. Ob das gelingt, weiß ich nicht, das Jugendamt hetzt uns. Ich will wirklich nicht viel, nur das Anrecht, ein normales Leben ohne Angst führen zu können.