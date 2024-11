Continental GT Speed: Fabelhafter Bentley, Boys!

Fahrzit:

Im Vergleich zur dritten Generation sind 68 Prozent dieser vierten Generation neu. Dazu gehört der V8-Plug-in-Hybrid. So sehr der Verlust des Zwölfzylinders schmerzen mag, der neue Bentley Continental GT Speed hat einen hervorragenden Nachfolger unter der Haube. Der passt in die Zeit und trotzdem ist das ganze Auto herrlich klassisch. Und er wird von fabelhaften Bentley-Boys und -Girls in Crewe in Handarbeit gebaut. Wie auch die Cabrio-Version.