Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens zwei Tote
In der Innenstadt von Seattle im US-Staat Washington sind mindestens zwei Menschen durch Schüsse getötet worden.
Auf dem Gelände des Seattle Center, das im Zentrum der Stadt im Nordwesten der USA liegt, fand am Wochenende das „Bite of Seattle“-Festival statt – ein Food-Festival mit Dutzenden Ständen, das nach Angaben der Organisatoren jedes Jahr mehrere Hunderttausend Besucher anzieht.
Die „Seattle Times“ und andere Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen plötzlich Panik infolge der Schüsse ausgebrochen sei und verängstigte Menschen die Flucht ergriffen hätten. Der Vorfall ereignete sich auf dem Veranstaltungsgelände des Seattle Center, wie die Polizei auf X mitteilte.
Kleinkind unter den Verletzten
Neben den zwei Todesopfern gibt es laut US-Medien mindestens vier Verletzte, darunter ein Kleinkind. Die Bürgermeisterin der Stadt, Katie Wilson, gab bekannt, dass es nach dem Vorfall eine Festnahme gegeben habe. Zuvor hatte sie erklärt, dass zwei Verdächtige festgenommen worden seien. Sie dankte der Polizei für ihren Einsatz.
Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Auch ob der oder die Täter gefasst wurden, ist nicht sicher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.