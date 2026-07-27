Schüsse bei Festival: Mindestens zwei Tote

Kleinkind unter den Verletzten

Neben den zwei Todesopfern gibt es laut US-Medien mindestens vier Verletzte, darunter ein Kleinkind. Die Bürgermeisterin der Stadt, Katie Wilson, gab bekannt, dass es nach dem Vorfall eine Festnahme gegeben habe. Zuvor hatte sie erklärt, dass zwei Verdächtige festgenommen worden seien. Sie dankte der Polizei für ihren Einsatz.