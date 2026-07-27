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Panik in Seattle

Schüsse bei Festival: Mindestens zwei Tote

Ausland
27.07.2026 06:55
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.(Bild: AP/Estan Wakonabo)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Innenstadt von Seattle im US-Staat Washington sind mindestens zwei Menschen durch Schüsse getötet worden.

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Auf dem Gelände des Seattle Center, das im Zentrum der Stadt im Nordwesten der USA liegt, fand am Wochenende das „Bite of Seattle“-Festival statt – ein Food-Festival mit Dutzenden Ständen, das nach Angaben der Organisatoren jedes Jahr mehrere Hunderttausend Besucher anzieht.

Die „Seattle Times“ und andere Medien zitierten Augenzeugen, nach deren Schilderungen plötzlich Panik infolge der Schüsse ausgebrochen sei und verängstigte Menschen die Flucht ergriffen hätten. Der Vorfall ereignete sich auf dem Veranstaltungsgelände des Seattle Center, wie die Polizei auf X mitteilte.

Kleinkind unter den Verletzten
Neben den zwei Todesopfern gibt es laut US-Medien mindestens vier Verletzte, darunter ein Kleinkind. Die Bürgermeisterin der Stadt, Katie Wilson, gab bekannt, dass es nach dem Vorfall eine Festnahme gegeben habe. Zuvor hatte sie erklärt, dass zwei Verdächtige festgenommen worden seien. Sie dankte der Polizei für ihren Einsatz. 

Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Auch ob der oder die Täter gefasst wurden, ist nicht sicher.

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