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Hoppala im Meer

Kleid gerissen! Busen-Panne bei Model Brooks Nader

Society International
01.06.2026 09:26
Brooks Nader musste bei einem Shooting im Meer mit ihrem Kleid kämpfen.
Brooks Nader musste bei einem Shooting im Meer mit ihrem Kleid kämpfen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Ups, dieser Badespaß endete in einer ziemlich heißen Busen-Panne! Model Brooks Nader riss beim Planschen im Meer am Rande der Miami Swim Week ihr rotes Kleid. Die Beauty nahm das Hoppala allerdings mit Humor und tollte einfach munter weiter in den Wellen.

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Auf dem Weg zum Shooting machte Brooks Nader in ihrem schulterfreien Kleid in „Baywatch“-Rot noch eine fantastische Figur. Doch beim Planschen in den Wellen erwies sich der heiße Fummel schnell als ziemlicher Reinfall.

Nader plötzlich oben ohne!
Denn plötzlich machte sich das Oberteil des Wow-Dress selbstständig und Nader hatte alle Hände voll zu tun, ihr heißes Dekolleté in Zaum zu halten!

Bei der Ankunft an der Beach Bar saß das Outfit noch perfekt – mehr oder weniger jedenfalls!
Bei der Ankunft an der Beach Bar saß das Outfit noch perfekt – mehr oder weniger jedenfalls!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Doch beim Planschen im Meer riss plötzlich der Träger von Naders Dress.
Doch beim Planschen im Meer riss plötzlich der Träger von Naders Dress.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Und die Model-Schönheit hatte alle Hände voll zu tun, ihr Dekolleté im Zaum zu halten.
Und die Model-Schönheit hatte alle Hände voll zu tun, ihr Dekolleté im Zaum zu halten.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Nach einem kurzen Schreckmoment bewies die 29-Jährige aber, dass sie ein wahrer Profi ist – und gab trotz Busen-Panne beim Shooting ihr Bestes, auch wenn das Kleid immer wieder herunterzurutschen drohte.

Den Badespaß ließ sich Brooks Nader trotz der Busen-Panne nicht vermiesen.
Den Badespaß ließ sich Brooks Nader trotz der Busen-Panne nicht vermiesen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Sie planschte einfach munter weiter in den Wellen.
Sie planschte einfach munter weiter in den Wellen.(Bild: PPS/www.PPS.at)

In Kleid eingenäht
Dem „People“-Magazin verriet Nader nach dem Malheur im Meer schließlich noch ein kleines Geheimnis. „Was viele Leute nicht wissen: Das Kleid ist zwei Minuten vor meiner Ankunft im Auto kaputtgegangen, deshalb bin ich jetzt eingenäht und der Reißverschluss funktioniert nicht mehr.“

Brooks Nader wird nicht umsonst als neue Pam Anderson gefeiert.
Brooks Nader wird nicht umsonst als neue Pam Anderson gefeiert.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Am Ende war immerhin der Busen wieder bedeckt, auch wenn das Kleid anders aussah als noch vor ...
Am Ende war immerhin der Busen wieder bedeckt, auch wenn das Kleid anders aussah als noch vor dem Shooting.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Brooks Nader wird dank ihres „Baywatch“-Engagements längst als die neue Pamela Anderson gefeiert – und spielt nur allzu gerne mit dem Vergleich.

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So präsentierte sie sich mit ihren sexy Schwestern auch bei der Miami Swim am Wochenende im knallroten Badeanzug am Laufsteg.

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