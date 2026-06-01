Kleid gerissen! Busen-Panne bei Model Brooks Nader

Ups, dieser Badespaß endete in einer ziemlich heißen Busen-Panne! Model Brooks Nader riss beim Planschen im Meer am Rande der Miami Swim Week ihr rotes Kleid. Die Beauty nahm das Hoppala allerdings mit Humor und tollte einfach munter weiter in den Wellen.
Auf dem Weg zum Shooting machte Brooks Nader in ihrem schulterfreien Kleid in „Baywatch“-Rot noch eine fantastische Figur. Doch beim Planschen in den Wellen erwies sich der heiße Fummel schnell als ziemlicher Reinfall.
Nader plötzlich oben ohne!
Denn plötzlich machte sich das Oberteil des Wow-Dress selbstständig und Nader hatte alle Hände voll zu tun, ihr heißes Dekolleté in Zaum zu halten!
Nach einem kurzen Schreckmoment bewies die 29-Jährige aber, dass sie ein wahrer Profi ist – und gab trotz Busen-Panne beim Shooting ihr Bestes, auch wenn das Kleid immer wieder herunterzurutschen drohte.
In Kleid eingenäht
Dem „People“-Magazin verriet Nader nach dem Malheur im Meer schließlich noch ein kleines Geheimnis. „Was viele Leute nicht wissen: Das Kleid ist zwei Minuten vor meiner Ankunft im Auto kaputtgegangen, deshalb bin ich jetzt eingenäht und der Reißverschluss funktioniert nicht mehr.“
Brooks Nader wird dank ihres „Baywatch“-Engagements längst als die neue Pamela Anderson gefeiert – und spielt nur allzu gerne mit dem Vergleich.
So präsentierte sie sich mit ihren sexy Schwestern auch bei der Miami Swim am Wochenende im knallroten Badeanzug am Laufsteg.
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