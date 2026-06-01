Kleid gerissen! Busen-Panne bei Model Brooks Nader

In Kleid eingenäht

Dem „People“-Magazin verriet Nader nach dem Malheur im Meer schließlich noch ein kleines Geheimnis. „Was viele Leute nicht wissen: Das Kleid ist zwei Minuten vor meiner Ankunft im Auto kaputtgegangen, deshalb bin ich jetzt eingenäht und der Reißverschluss funktioniert nicht mehr.“