Stalker (63) bedrohte Prinzessin Ingrid Alexandra!

Das norwegische Königshaus kommt einfach nicht zur Ruhe! Während die Royals in der Heimat um die Gesundheit von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Königin Sonja (88) bangen, sorgt nun eine Schock-Meldung vom anderen Ende der Welt für blankes Entsetzen: Auf Prinzessin Ingrid Alexandra (22) wurde von einem gefährlichen Stalker verfolgt!
Wie australische Medien übereinstimmend berichten, herrscht am elitären St. Andrew’s College der Universität von Sydney helle Aufregung. Die norwegische Thronfolgerin, die dort seit dem Vorjahr für ein Bachelor-Studium (Internationale Beziehungen) lebt, geriet ins Visier eines 63-jährigen mutmaßlichen Stalkers.
Sicherheitsdienst fängt „verdächtigen Brief“ ab
Nach Informationen des „Sunday Telegraph“ fingen die royalen Bodyguards der Prinzessin einen „höchst verdächtigen Brief“ ab, der direkt an ihre Campus-Adresse adressiert war. Die Polizei von New South Wales rückte sofort zu Ermittlungen an der Universitätsresidenz an.
Was genau in dem Schreiben stand und ob die 22-jährige Prinzessin den Brief selbst zu Gesicht bekam, ist unklar. Fest steht: Der Fall kommt am kommenden Mittwoch vor das örtliche Gericht in Newton. Unter den Studenten der Universität brodelt bereits die Gerüchteküche, dass Ingrid Alexandra ihr Australien-Abenteuer aus Sicherheitsgründen nun vorzeitig abbrechen wird. Für die Unterkunft auf dem Campus zahlt der Palast immerhin stolze 45.000 Dollar im Jahr.
Mette-Marit schwer krank
Für die norwegische Königsfamilie ist dieser Vorfall ein weiteres Drama inmitten einer erschreckenden Pechsträhne, die kein Ende zu nehmen scheint.
Ingrid Alexandras Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, leidet an chronischer Lungenfibrose. Ihr Zustand hat sich zuletzt so dramatisch verschlechtert, dass Ehemann Prinz Haakon eine offizielle Japan-Reise verkürzt hat, um an ihrer Seite zu sein.
Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass bei Ingrid Alexandras Großmutter, Königin Sonja (88), eine Herzinsuffizienz diagnostiziert wurde.
Ob die Thronfolgerin wegen der Stalker-Gefahr und den Krankheitsfällen in ihrer Familie nun den nächsten Flieger zurück nach Oslo nimmt, ist noch nicht offiziell bestätigt. Die Sorge um die junge Prinzessin ist jedenfalls riesengroß.
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