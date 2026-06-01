Stalker (63) bedrohte Prinzessin Ingrid Alexandra!

Was genau in dem Schreiben stand und ob die 22-jährige Prinzessin den Brief selbst zu Gesicht bekam, ist unklar. Fest steht: Der Fall kommt am kommenden Mittwoch vor das örtliche Gericht in Newton. Unter den Studenten der Universität brodelt bereits die Gerüchteküche, dass Ingrid Alexandra ihr Australien-Abenteuer aus Sicherheitsgründen nun vorzeitig abbrechen wird. Für die Unterkunft auf dem Campus zahlt der Palast immerhin stolze 45.000 Dollar im Jahr.