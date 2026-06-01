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Angst am Uni-Campus

Stalker (63) bedrohte Prinzessin Ingrid Alexandra!

Royals
01.06.2026 09:13
Die Prinzessin studiert seit dem Vorjahr in Sydney – nun steht im Raum, dass sie aus ...
Die Prinzessin studiert seit dem Vorjahr in Sydney – nun steht im Raum, dass sie aus Sicherheitsgründen nach Norwegen zurückkehren muss.(Bild: Lise Åserud / NTB / picturedesk.com)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Das norwegische Königshaus kommt einfach nicht zur Ruhe! Während die Royals in der Heimat um die Gesundheit von Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Königin Sonja (88) bangen, sorgt nun eine Schock-Meldung vom anderen Ende der Welt für blankes Entsetzen: Auf Prinzessin Ingrid Alexandra (22) wurde von einem gefährlichen Stalker verfolgt!

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Wie australische Medien übereinstimmend berichten, herrscht am elitären St. Andrew’s College der Universität von Sydney helle Aufregung. Die norwegische Thronfolgerin, die dort seit dem Vorjahr für ein Bachelor-Studium (Internationale Beziehungen) lebt, geriet ins Visier eines 63-jährigen mutmaßlichen Stalkers.

Sicherheitsdienst fängt „verdächtigen Brief“ ab
Nach Informationen des „Sunday Telegraph“ fingen die royalen Bodyguards der Prinzessin einen „höchst verdächtigen Brief“ ab, der direkt an ihre Campus-Adresse adressiert war. Die Polizei von New South Wales rückte sofort zu Ermittlungen an der Universitätsresidenz an.

Was genau in dem Schreiben stand und ob die 22-jährige Prinzessin den Brief selbst zu Gesicht bekam, ist unklar. Fest steht: Der Fall kommt am kommenden Mittwoch vor das örtliche Gericht in Newton. Unter den Studenten der Universität brodelt bereits die Gerüchteküche, dass Ingrid Alexandra ihr Australien-Abenteuer aus Sicherheitsgründen nun vorzeitig abbrechen wird. Für die Unterkunft auf dem Campus zahlt der Palast immerhin stolze 45.000 Dollar im Jahr.

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Mette-Marit schwer krank 
Für die norwegische Königsfamilie ist dieser Vorfall ein weiteres Drama inmitten einer erschreckenden Pechsträhne, die kein Ende zu nehmen scheint. 

Ingrid Alexandras Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit, leidet an chronischer Lungenfibrose. Ihr Zustand hat sich zuletzt so dramatisch verschlechtert, dass Ehemann Prinz Haakon eine offizielle Japan-Reise verkürzt hat, um an ihrer Seite zu sein.

Die Prinzessin mit ihren Eltern, Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marti
Die Prinzessin mit ihren Eltern, Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marti(Bild: AFP/STIAN LYSBERG SOLUM)

Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass bei Ingrid Alexandras Großmutter, Königin Sonja (88), eine Herzinsuffizienz diagnostiziert wurde.

Ob die Thronfolgerin wegen der Stalker-Gefahr und den Krankheitsfällen in ihrer Familie nun den nächsten Flieger zurück nach Oslo nimmt, ist noch nicht offiziell bestätigt. Die Sorge um die junge Prinzessin ist jedenfalls riesengroß.

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