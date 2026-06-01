USA zeigen ICE-Festnahmen als Kampf gegen Aliens

Massiv hochgerüstet

Gegen das rücksichtslose Vorgehen der Behörde gibt es seit Monaten Proteste, zuletzt vor einem Abschiebelager im Bundesstaat New Jersey. Bei Einsätzen der ICE-Beamten wurden bisher zwei US-Bürger erschossen, mehrere Menschen starben auch unter ungeklärten Umständen in Abschiebehaft. Kritiker befürchten zudem, dass Trump ICE als paramilitärische Einheit aufbaut, um sie für seine politischen Zwecke zu nutzen. Er ließ das jährliche Budget auf mehr als 37 Milliarden US-Dollar aufstocken. Zum Vergleich: Das ist mehr als das gesamte Verteidigungsbudget Italiens.