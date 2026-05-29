1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz

Drei Säulen, ein gemeinsamer Anspruch

Gerald Unterberger trieb die strategische Weiterentwicklung voran und hält die Nähe zu Mitarbeitenden für einen zentralen Erfolgsfaktor. Dieter Unterberger sieht gelebte Servicequalität als Herzstück des Unternehmens. Fritz Unterberger junior setzt auf Offenheit, E-Mobilität und eine familiäre Entscheidungsstruktur, die Geschwindigkeit und Stabilität verbindet. Mit Unterberger Immobilien, geführt von Florian Unterberger, entstand ein zweites starkes Standbein: Projekte, die Stadtbilder prägen und Lebensräume schaffen. Für ihn ist Innovation ein Balanceakt – genug Struktur, um zu wachsen, aber nie so viel, dass sie bremst.