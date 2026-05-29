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Erfolgreiches Autohaus

1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz

Tirol
29.05.2026 15:00
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in Kufstein (von links).(Bild: Hubert Berger)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Wie aus einem Autohaus die prägende Tiroler Unternehmensgruppe Unterberger wurde. Eine Familiengeschichte ging mit Mut und Stärke an die Sache heran. Nun blickt man auch auf eine halbe Milliarde Euro Umsatz.

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Im Jahr 1976 gründeten Fritz und Helga Unterberger in Kufstein ein Autohaus, getragen von Mut, Fleiß und klaren Werten. Aus diesem Start wuchs ein Unternehmen mit heute 561 Mio. Euro Umsatz, 1020 Mitarbeitenden, 161 Lehrlingen und 27 Standorten – eines der größten Automobil-Händlernetze Österreichs und Süddeutschlands. Die zweite Generation führte den Betrieb in die Moderne.

Drei Säulen, ein gemeinsamer Anspruch
Gerald Unterberger trieb die strategische Weiterentwicklung voran und hält die Nähe zu Mitarbeitenden für einen zentralen Erfolgsfaktor. Dieter Unterberger sieht gelebte Servicequalität als Herzstück des Unternehmens. Fritz Unterberger junior setzt auf Offenheit, E-Mobilität und eine familiäre Entscheidungsstruktur, die Geschwindigkeit und Stabilität verbindet. Mit Unterberger Immobilien, geführt von Florian Unterberger, entstand ein zweites starkes Standbein: Projekte, die Stadtbilder prägen und Lebensräume schaffen. Für ihn ist Innovation ein Balanceakt – genug Struktur, um zu wachsen, aber nie so viel, dass sie bremst.

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Beteiligungen als weitere Säule
Die dritte Säule verantwortet Josef Gruber: langfristige Beteiligungen, regionale Wertschöpfung, klare Prozesse. Er steht für Innovation „nach innen wie nach außen“ – moderne Werkstätten, sinnvolle Investitionen, stabile Partnerschaften. Der Übergang von Fritz senior zur nächsten Generation wurde bewusst gestaltet: klare Rollen, tägliche Präsenz, kurze Wege. Diese Nähe stärkt Kultur, Zusammenhalt und Zukunftskraft. Unterberger bleibt ein Unternehmen, das gestaltet statt verwaltet.

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