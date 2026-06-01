Kampf dem Mähtod: Der heiße Draht zu den Helfern

Auf diese innovative Methode setzen immer mehr Jagdgemeinschaften im Burgenland. „Viele von ihnen haben bereits eigene Drohnen angeschafft und stehen vor der Mahd den Landwirten bei der Suche nach Jungwild zur Seite“, berichtet Schneemann. Mit gutem Beispiel geht unter anderem die Jagdgesellschaft Litzelsdorf voran. Die Waidmänner bieten sowohl Fluggeräte als auch Hunde zur Unterstützung an.