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Mehr Drohneneinsätze

Kampf dem Mähtod: Der heiße Draht zu den Helfern

Burgenland
01.06.2026 09:00
Versteckt im hohen Gras: Für Rehkitze ist jetzt die gefährlichste Zeit des Jahres.
Versteckt im hohen Gras: Für Rehkitze ist jetzt die gefährlichste Zeit des Jahres.(Bild: Michael Breuer)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Um tausende Rehkitze vor einem qualvollen Ende zu bewahren, ergreifen Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner und Landesrat Leonhard Schneemann die Initiative – mit einem direkten Draht zu den professionellen Helfern der Servicestelle Jagd und Fischerei.

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Für Rehkitze hat die gefährlichste Zeit des Jahres längst begonnen. Während die erste Mahd voll im Gang ist, suchen Jungtiere oft Schutz im hohen Gras. Aufgrund ihres natürlichen Sicherheitsverhaltens werden sie nur schwer erkannt. Schätzungen zufolge fallen österreichweit jedes Jahr bis zu 25.000 Rehkitze den Mähmaschinen zum Opfer.

Jäger und Bauern in Kooperation
Die grüne Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner, Landwirtschafts- und Tierschutzlandesrätin, ergreift mit SPÖ-Landesrat und Jagdreferent Leonhard Schneemann die Initiative. Gemeinsam rufen sie zu einem gezielten Vorgehen auf, um tausende Rehkitze vor dem Mähtod zu bewahren. „Jäger und Landwirte haben schon in der Vergangenheit bewiesen, dass Jungwild dank der engen Zusammenarbeit rechtzeitig gerettet werden kann“, erklärt Schneemann.

Schneemann und Haider-Wallner setzen bei der Rettung der Rehkitze voll auf die enge Kooperation ...
Schneemann und Haider-Wallner setzen bei der Rettung der Rehkitze voll auf die enge Kooperation zwischen den Jägern und Bauern sowie auf verstärkten Drohneneinsatz.(Bild: Amt der Landesregierung)

Gezielte Hilfe aus der Luft
Besonders bewährt hat sich der Einsatz von Drohnen mit Wärmebildkameras. Die Nutzung moderner Technik soll verstärkt werden. „Mithilfe des zeitgemäßen Equipments können Wiesen vor dem Mähen rasch und zuverlässig abgesucht werden. So lassen sich Rehkitze anhand ihrer Körperwärme leicht aufspüren, um sie vorübergehend aus der Gefahrenzone zu bringen“, sagt Haider-Wallner.

Auf diese innovative Methode setzen immer mehr Jagdgemeinschaften im Burgenland. „Viele von ihnen haben bereits eigene Drohnen angeschafft und stehen vor der Mahd den Landwirten bei der Suche nach Jungwild zur Seite“, berichtet Schneemann. Mit gutem Beispiel geht unter anderem die Jagdgesellschaft Litzelsdorf voran. Die Waidmänner bieten sowohl Fluggeräte als auch Hunde zur Unterstützung an.

Registrierung der Drohnenpiloten
Wertvolle Dienste leistet die Servicestelle Jagd und Fischerei des Landes. Wer bei der Rettung des Jungwildes Hilfe benötigt, erhält sofort alle Informationen über Ansprechpartner und Angebote in der Region. Gleichzeitig können sich tatkräftige Akteure wie Drohnenpiloten oder Experten von Jagdgesellschaften bei der Servicestelle registrieren lassen (online unter „Jagd Burgenland: Startseite“).

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