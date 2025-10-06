Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minimalistisch

Dacia Hipster: Sparauto soll Massen mobilisieren

Motor
06.10.2025 10:03
(Bild: Dacia)

Mit dem Konzeptauto Hipster will Dacia zeigen, wie bezahlbare Mobilität auf dem Land aussehen könnte: günstig, leicht, elektrisch - und ohne Schnickschnack.

0 Kommentare

Zeitschriften mögen mit Fotos von Bilderbuchgärten, blühenden Wiesen und grasendem Vieh eine heile Welt suggerieren – das Leben auf dem Land kann aber ziemlich anstrengend sein. Wenn der Bus nur einmal am Tag im Dorf hält, der nächste Supermarkt kilometerweit entfernt ist und sich Ärzte nur in der nächsten Stadt finden, muss man mobil sein. Viele ältere Menschen mit schmaler Rente können sich aber kaum ein eigenes Auto leisten. Oder sie sind von der Technik moderner Fahrzeuge schlicht überfordert.

Die Automobilindustrie liefert auf die Frage nach bezahlbarer individueller Mobilität wenig Antworten. Laut Aussage von Dacia sind Neuwagen in Europa seit 2010 im Schnitt 77 Prozent teurer geworden. Selbst Kleinwagen kosten wegen der vielen gesetzlich geforderten elektronischen Fahrhelfer mittlerweile so viel, dass sie das Budget vieler Menschen sprengen.

Günstige elektrische Kleinst-Wägelchen wie der vom Stellantis-Konzern als Opel Rocks, Citroen Ami oder Fiat Topolino angebotene Zweisitzer sind eher Notlösungen. Als Einkaufshilfe für die Stadt mögen sich die knapp 2,50 Meter kurzen und rund 10.000 Euro teuren E-Flitzer vielleicht eignen. Aber mit 45 km/h über die Landstraße tuckern, während von hinten die Lkw drängeln, ist nicht jedermanns Sache.

(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)
(Bild: Dacia)

Auto für jedermann?
Jetzt will sich Dacia der Sache annehmen. Renaults rumänische Billig-Tochter hat eine Konzeptstudie eines Elektroautos entwickelt. Hipster nennen die Franzosen ihr gerade mal drei Meter kurzes Wägelchen, und es sei der „das neu erfundene Auto für jedermann“. 

Ob er jedem gefällt, bleibt abzuwarten. Irgendwie sieht der Hipster aus wie ein rollender Karton, mit den Rädern an den Kanten und minimalem Überhang. Er bietet Platz für vier und kann bei umgelegter Rückbank selbst einen Kühlschrank im Heck transportieren.

80 km/h, aber ohne ABS und Assistenten
Der Clou dabei: Das Fahrzeug soll eine L7e-Zulassung bekommen. Dafür darf es ohne Akku höchstens 450 Kilo wiegen, aber 80 km/h schnell fahren. Abgesehen vom ABS benötigt ein solches gesetzlich als schweres Straßen-Quad angesehenes Fahrzeug auch keine teuren Fahrassistenten. Damit sich die Käufer trotzdem sicher fühlen, verpasste Chefdesigner David Durand dem Hipster eine robuste Geländewagen-Optik. Die eckig-kantige Form hat aber handfeste Vorteile, erklärt der Designer. „Es ist die gleiche Idee, die schon im Ur-Mini steckt: Nichts nutzt den Raum besser aus als ein Kubus.“

Lesen Sie auch:
Da kommt viel Neues
Dacia legt nach: Mit Macht in die Mittelklasse
07.04.2025
Hat nur einen Haken
Renault Boreal: Dacia Bigster in fein und elegant
11.07.2025
Rumänen-Laster
Billig laden: Dacia bringt den Duster als Pick-up!
24.09.2025

Tatsächlich überrascht der Hipster mit einem großzügigen Raumgefühl und einer sehr guten Rundumsicht. Der vordere Teil des Dachs ist verglast, was beispielsweise die Sicht auf die Ampel erleichtert. Statt auf dicken Polstern sitzt man auf einem dünnen Netzgewebe. Der Stoff erinnert an Sneaker und ist extrem leicht. Ebenso wie die Riemen an den Türen, die den üblichen Griff ersetzen. Und im Cockpit findet sich nur, was wirklich zum Fahren nötig ist: Schalter für Gebläse, Licht, Blinker und Schiebefenster. Möchte man Radio über einen mobilen Bluetooth-Lautsprecher hören oder navigieren, muss man sein Smartphone über eine spezielle Halterung verbinden.

Während das Platzangebot vorne vielleicht dem eines Smart Fortwo ähnelt, geht’s hinten logischerweise eng zu. Doch als Notlösung für kürzere Strecken taugt die Rückbank mit Sicherheit. Und wenn die Lehnen vorgeklappt werden, wird der Hipster zum Mini-Laster. 

Hauptsache billig
Wieviel der Wagen am Ende kostet, sollte er in Serie gehen, wollen die Franzosen nicht sagen. Fakt ist: Mit dem Spring hat Dacia bereits ein äußerst erfolgreiches kleines E-Auto im Programm. Der 3,70 Meter lange Viersitzer kostet ab 17.000 Euro, ist europaweit eines der günstigsten und meistverkauften E-Autos. Ein L7e-Fahrzeug wie der Hipster dürfte also deutlich billiger sein, zumal die Rumänen nur eine kleine Batterie für rund 80 Kilometer Reichweite einplanen.

Ob auf dem Land oder in der Stadt: Für den normalen täglichen Einsatz würde das völlig genügen. Auch beim Laden wird am Hipster gespart: Er fängt weder mit einer Wallbox noch mit einem Schnelllader etwas an: Man lädt ihn über eine übliche Haushaltssteckdose. Nirgendwo ist der Strom so günstig wie zu Hause. Auch das spart Kosten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die neue Generation
Audi Q3: Fahrfreude, Stirnrunzeln und viel Design
Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
Überraschendes Feature
Gurt statt Helm: So cool ist BMWs Käfig-Scooter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
134.461 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
126.596 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: Trauer um Daniel (17)
100.751 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Innenpolitik
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
1405 mal kommentiert
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Steiermark
FPÖ-Kickl watscht Bundesregierung ab
1139 mal kommentiert
Herbert Kickl und Mario Kunasek in Hartberg
Außenpolitik
Selenskyj: „Putin lacht über den Westen“
1113 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist unzufrieden mit der Reaktion des Westens auf ...
Mehr Motor
Minimalistisch
Dacia Hipster: Sparauto soll Massen mobilisieren
Bald dran denken!
Selber Reifen wechseln: Da ist einiges zu beachten
Abgefahren!
Jetzt bekommen sogar Ski einen Elektroantrieb
Erste Einblicke
Neuer Porsche Cayenne: Ist das alles zu digital?
Autofahrer verärgert
Niedriger Ölpreis: Benzin und Diesel sind zu teuer

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf