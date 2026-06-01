Herzogin Meghans Vater will mit 81 wieder heiraten

Wer ist die neue Frau an Thomas Markles Seite?

Wie eine Quelle aus dem Familienumfeld britischen Zeitungen erklärte, hat sich der 81-Jährige unsterblich in die philippinische Krankenschwester Rio Caneda (46) verliebt. Das Paar lernte sich im Dezember vergangenen Jahres in einer Rehaklinik in Cebu City (Philippinen) kennen. Dort erholte sich Markle nach einer lebensrettenden Notoperation, bei der ihm das linke Bein unterhalb des Kniegelenks amputiert wurde.