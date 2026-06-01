Herzogin Meghans Vater will mit 81 wieder heiraten

Stimmen die neuesten Meldungen, so bekommt Prinz Harrys Ehefrau Herzogin Meghan in Kürze eine Stiefmutter, die nur zwei Jahre älter ist als sie selbst. Ihr 81-jähriger Vater Thomas Markle will Berichten zufolge jene philippinische Krankenschwester heiraten, die ihn nach der Amputation seines Unterschenkels liebevoll aufgepäppelt und gepflegt hat.
Zwischen Herzogin Meghan (44) und ihrem Vater Thomas Markle herrscht seit Jahren absolute Funkstille. Nun sorgt der ehemalige Hollywood-Lichtregisseur für die nächste weltweite Schlagzeile: Er will wieder vor den Altar treten. Seine Auserwählte ist eine Pflegerin aus den Philippinen, die gerade einmal zwei Jahre älter ist als die Ehefrau von Prinz Harry.
Wer ist die neue Frau an Thomas Markles Seite?
Wie eine Quelle aus dem Familienumfeld britischen Zeitungen erklärte, hat sich der 81-Jährige unsterblich in die philippinische Krankenschwester Rio Caneda (46) verliebt. Das Paar lernte sich im Dezember vergangenen Jahres in einer Rehaklinik in Cebu City (Philippinen) kennen. Dort erholte sich Markle nach einer lebensrettenden Notoperation, bei der ihm das linke Bein unterhalb des Kniegelenks amputiert wurde.
Rio, eine geschiedene Mutter von zwei erwachsenen Kindern, gab dem schwer kranken Thomas neuen Lebensmut. Ein Insider verriet: „Thomas erzählte mir, dass er sie sofort heiraten würde. Er sagt der ganzen Familie, dass er glücklicher ist, als er es sich je hätte vorstellen können.“
Markle hätte geschwärmt: „Ich hätte nie erwartet, in meinem Alter noch einmal Freude und Glück zu finden. Ich habe mich so viele Jahre vernachlässigt und traurig gefühlt, aber jetzt genieße ich das Leben wieder.“
Und weiter: „Nach so vielen schweren Zeiten bin ich wirklich dankbar, jemanden ganz Besonderen gefunden zu haben, der sich so gut um mich kümmert.“
Eisiges Verhältnis seit 2018
Während Thomas Markle nun für die Anpassung einer hochmodernen Beinprothese zurück in die USA gereist ist, um auch Zeit mit seiner Tochter Samantha (61) zu verbringen, bleibt das Verhältnis zu Meghan eisig.
In Berichten nach seiner Beinamputation hieß es, sie habe ihm einen Brief ins Krankenhaus geschickt, da sie ihn weder telefonisch noch per E-Mail erreichen konnte.
Der Kontakt zwischen Vater und Tochter brach kurz vor der royalen Hochzeit von Meghan und Harry im Jahr 2018 ab. Thomas Markle hat seinen Schwiegersohn bis heute nie persönlich kennengelernt.
Auch seine Enkel, Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (die am kommenden Dienstag 5 Jahre alt wird), hat der 81-Jährige noch nie getroffen.
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