Demi Moore trauert um ihren Chihuahua „Pilaf“

Er war in den letzten Jahren ihr treuster Begleiter, auch auf dem roten Teppich. Doch nun muss Demi Moore einen schweren Verlust verkraften, denn ihr Chihuahua „Pilaf“ ist gestorben.
Sie nannte sie einst ihre „Tasche voller Liebe“: „Pilaf“ wich in den letzten Jahren nicht nur nicht von Demi Moores Seite, sie wurde selbst zum tierischen Star. Doch wie die „Daily Mail“ nun enthüllte, trauert die Schauspielerin aktuell um ihren Chihuahua.
Moore am Boden zerstört
Schon zuvor sorgten sich Fans um „Pilaf“, die bei den Filmfestspielen in Cannes überraschend nicht auf Moores Arm zu finden war. Das letzte gemeinsame Foto hatte die Hollywood-Diva zudem Anfang März gepostet.
Wann genau „Pilaf“ gestorben ist, das ist nicht bekannt. Aber Moore sei nach dem Verlust ihres tierischen Begleiters, der gerade mal fünf Jahre alt geworden ist, am Boden zerstört, berichtete die „Daily Mail“. Außerdem habe sie zuletzt verraten, dass sie sich bei den aktuellen Auftritten ohne „Pilaf“ am Arm regelrecht „nackt“ gefühlt habe.
Tierischer Star
„Pilaf“ wurde dank ihrer berühmten Besitzerin schnell selbst zum kleinen Star, hatte sogar eine eigene Instagram-Seite, auf der Moore die Fans über das Jetset-Leben des Chihuahua am Laufenden hielt.
Das Markenzeichen des süßen Vierbeiners war übrigens die herausgestreckte Zunge – eine Folge davon, dass „Pilaf“ die Zähne fehlten. Ein Makel, der laut Moore „Teil ihres Charmes“ war. „Sie ist das kleinste Tier des Wurfs, sie ist ein magisches Wesen“, schwärmte die Schauspielerin einst über „Pilaf“.
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