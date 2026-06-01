Demi Moore trauert um ihren Chihuahua „Pilaf“

Wann genau „Pilaf“ gestorben ist, das ist nicht bekannt. Aber Moore sei nach dem Verlust ihres tierischen Begleiters, der gerade mal fünf Jahre alt geworden ist, am Boden zerstört, berichtete die „Daily Mail“. Außerdem habe sie zuletzt verraten, dass sie sich bei den aktuellen Auftritten ohne „Pilaf“ am Arm regelrecht „nackt“ gefühlt habe.