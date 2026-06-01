Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tasche voller Liebe“

Demi Moore trauert um ihren Chihuahua „Pilaf“

Society International
01.06.2026 10:24
Demi Moore muss von Hündchen „Pilaf“ Abschied nehmen.
Demi Moore muss von Hündchen „Pilaf“ Abschied nehmen.(Bild: APA/AFP/Valerie MACON)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Er war in den letzten Jahren ihr treuster Begleiter, auch auf dem roten Teppich. Doch nun muss Demi Moore einen schweren Verlust verkraften, denn ihr Chihuahua „Pilaf“ ist gestorben. 

0 Kommentare

Sie nannte sie einst ihre „Tasche voller Liebe“: „Pilaf“ wich in den letzten Jahren nicht nur nicht von Demi Moores Seite, sie wurde selbst zum tierischen Star. Doch wie die „Daily Mail“ nun enthüllte, trauert die Schauspielerin aktuell um ihren Chihuahua.

Moore am Boden zerstört
Schon zuvor sorgten sich Fans um „Pilaf“, die bei den Filmfestspielen in Cannes überraschend nicht auf Moores Arm zu finden war. Das letzte gemeinsame Foto hatte die Hollywood-Diva zudem Anfang März gepostet. 

Demi Moore brachte „Pilaf“ auch zu öffentlichen Auftritten mit und hielt die Fans auf Instagram ...
Demi Moore brachte „Pilaf“ auch zu öffentlichen Auftritten mit und hielt die Fans auf Instagram über das Jetset-Leben ihres Chihuahua auf dem Laufenden.(Bild: APA/AFP/Stefano RELLANDINI)

Wann genau „Pilaf“ gestorben ist, das ist nicht bekannt. Aber Moore sei nach dem Verlust ihres tierischen Begleiters, der gerade mal fünf Jahre alt geworden ist, am Boden zerstört, berichtete die „Daily Mail“. Außerdem habe sie zuletzt verraten, dass sie sich bei den aktuellen Auftritten ohne „Pilaf“ am Arm regelrecht „nackt“ gefühlt habe.

Tierischer Star
„Pilaf“ wurde dank ihrer berühmten Besitzerin schnell selbst zum kleinen Star, hatte sogar eine eigene Instagram-Seite, auf der Moore die Fans über das Jetset-Leben des Chihuahua am Laufenden hielt.

Lesen Sie auch:
Ob Couture, funkelnde High-Fashion oder romantische Roben – die „Fjord“-Premiere bei den ...
Festspiele der Diven
Klum (52), Stone (68) und Moore (63) rocken Cannes
19.05.2026

Das Markenzeichen des süßen Vierbeiners war übrigens die herausgestreckte Zunge – eine Folge davon, dass „Pilaf“ die Zähne fehlten. Ein Makel, der laut Moore „Teil ihres Charmes“ war. „Sie ist das kleinste Tier des Wurfs, sie ist ein magisches Wesen“, schwärmte die Schauspielerin einst über „Pilaf“.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
01.06.2026 10:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
121.246 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
115.091 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
95.237 mal gelesen
Archivbild
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1569 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1107 mal kommentiert
Archivbild
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
884 mal kommentiert
Mehr Society International
Erfinder bestätigt:
Erfolgsserie „Euphoria“ wird nicht fortgesetzt
„Tasche voller Liebe“
Demi Moore trauert um ihren Chihuahua „Pilaf“
Hoppala im Meer
Kleid gerissen! Busen-Panne bei Model Brooks Nader
„Meine beste Freundin“
Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly
Hochzeit in London
Dua Lipa und Callum Turner haben Ja gesagt!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf