Räuber überfiel gleich dreimal dasselbe Geschäft

Aus Geldnot und dem Bedarf nach Drogen raubte ein 35-jähriger Wiener mit Sturmhaube dreimal dasselbe Geschäft in Gerasdorf (NÖ) aus. Auch bei der direkt gegenüberliegenden Bäckerei versuchte er sein Glück. Da er das Auto seiner Mutter verwendete, kam ihm die Polizei auf die Schliche.
Weil ein 35-jähriger Floridsdorfer von Geldsorgen geplagt wurde und seinen Drogenkonsum nicht selbst finanzieren konnte, kam er im Mai auf eine ganz besonders dumme Idee. Am 15. Mai betrat er, maskiert, mit Sturmhaube und bewaffnet mit Messer, ein Bekleidungsgeschäft im niederösterreichischen Gerasdorf. „Kassa auf“, forderte er, griff hinein und trat die Flucht an.
Landeskriminalamt ermittelte nach zweitem Coup
Für die Angestellten des Geschäftes sollte das Trauma noch lange kein Ende nehmen. Denn nur drei Tage später, am 18. Mai um 15.35 Uhr, marschierte derselbe Masken-Räuber in dasselbe Geschäft – und bediente sich erneut an der Tageslosung. Dass das Landeskriminalamt noch am selben Tag die Ermittlungen aufnahm, war ihm vermutlich nicht so richtig bewusst.
Die Bäckerin blieb während des Raubüberfalls sehr gefasst und psychisch stark.
Niederösterreichs Polizeisprecher Johann Baumschlager
Bild: Stefan Steinkogler
Am 23. Mai tauchte der 35-Jährige erneut in Gerasdorf auf, diesmal allerdings in einer fast gegenüberliegenden Bäckerei. Der dritte Coup sollte jedoch deswegen schiefgehen, weil die anwesende Mitarbeiterin nicht auf die Forderungen des Räubers einging. Am 26. Mai raubte der Floridsdorfer dann das dritte Mal das Kleidungsgeschäft in Gerasdorf aus – und flüchtete mit dem Auto seiner Mutter.
U-Haft über geständigen Täter verhängt
Über das Fluchtfahrzeug des Räubers kam die Polizei dem Floridsdorfer auf die Schliche. Der Serientäter, der nicht allzu weit von den Tatorten entfernt im 21. Bezirk wohnt, wurde am 28. Mai durch Beamte der EGS Niederösterreich in Floridsdorf festgenommen. Der 35-Jährige befindet sich laut Niederösterreichs Polizeisprecher Johann Baumschlager aktuell in Korneuburg in U-Haft und zeigt sich zu allen vier Überfällen umfangreich geständig.
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