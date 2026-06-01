Räuber überfiel gleich dreimal dasselbe Geschäft

U-Haft über geständigen Täter verhängt

Über das Fluchtfahrzeug des Räubers kam die Polizei dem Floridsdorfer auf die Schliche. Der Serientäter, der nicht allzu weit von den Tatorten entfernt im 21. Bezirk wohnt, wurde am 28. Mai durch Beamte der EGS Niederösterreich in Floridsdorf festgenommen. Der 35-Jährige befindet sich laut Niederösterreichs Polizeisprecher Johann Baumschlager aktuell in Korneuburg in U-Haft und zeigt sich zu allen vier Überfällen umfangreich geständig.