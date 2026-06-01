Arbeitslosigkeit steigt weiter: 378.000 ohne Job

Mehr Frauen ohne Job

Die Arbeitslosigkeit von Frauen erhöhte sich im Mai um fünf Prozent, während die Arbeitslosigkeit der Männer mit minus 0,7 Prozent leicht rückläufig ist. In vielen Unternehmen gibt es Vorbehalte gegen die Einstellung von Personen kurz vor dem Pensionsantritt. Das erschwert vor allem für Frauen ab 60 den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.