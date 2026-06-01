Wie Messi und Ronaldo: Kult-Keeper winkt WM-Rekord

Der 40-Jährige wurde von Trainer Javier Aguirre erwartungsgemäß für das 26-köpfige Aufgebot benannt. Auf sechs WM-Teilnahmen kam bisher noch kein Spieler. Mexiko eröffnet die WM am 11. Juni gegen Südafrika, trifft in der Gruppe A zudem auf Südkorea und Tschechien.