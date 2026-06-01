Wie Messi und Ronaldo: Kult-Keeper winkt WM-Rekord

Guillermo Ochoa ist in den Kader von Mexiko berufen worden und stünde mit seiner sechsten WM-Teilnahme auf einer Stufe mit Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.
Der 40-Jährige wurde von Trainer Javier Aguirre erwartungsgemäß für das 26-köpfige Aufgebot benannt. Auf sechs WM-Teilnahmen kam bisher noch kein Spieler. Mexiko eröffnet die WM am 11. Juni gegen Südafrika, trifft in der Gruppe A zudem auf Südkorea und Tschechien.
Nicht die Nummer eins
Aktuell ist Ochoa hinter Raul Rangel Ersatztorwart.
Der in Zypern spielende Schlussmann kam bei den Weltmeisterschaften in Brasilien 2014, Russland 2018 und Katar 2022 zum Einsatz. Bei den Turnieren in Deutschland 2006 und Südafrika 2010 war der 153-malige Nationalspieler ohne Spielminute.
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