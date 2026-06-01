LIVE ab 10.45 Uhr: Potapova gegen Kalinskaya

Achtelfinale bei den French Open in Paris: Die Neo-Österreicherin Anastasia Potapova muss gegen Anna Kalinskaya ran. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Nach dem sensationellen Erfolg gegen die US-Amerikanerin Coco Gauff geht es für Potapova nun also gegen die Russin Kalinskaya weiter.
Anders als Gauff, die immerhin als Titelverteidigerin ins Turnier gestartet war, ist die heutige Gegnerin von Potapova lediglich als Nummer 22 gesetzt – zudem ist Sand nicht ihr Lieblingsbelag.
Die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale sollten für Potapova also gegeben sein, oder?
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