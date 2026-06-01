Erfolg im Atlantik
Öltanker von Putins Schattenflotte festgesetzt
Der Kampf gegen die sogenannte russische Schattenflotte ist wieder einmal von einem Erfolg gekrönt: Die französische Marine hat im Atlantik einen Öltanker festgesetzt, der wohl die internationalen Sanktionen umgehen wollte.
Der Tanker „Tagor“ sei Sonntagfrüh in internationalen Gewässern mit Unterstützung Großbritanniens und weiterer Partner gestoppt worden, erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag auf X: „Es ist inakzeptabel, dass Schiffe internationale Sanktionen umgehen, das Seerecht verletzen und den Krieg finanzieren, den Russland seit mehr als vier Jahren gegen die Ukraine führt.“
Zu seiner Mitteilung veröffentlichte der Präsident kurze Aufnahmen des Einsatzes. Es war die vierte Festsetzung dieser Art durch Frankreich im Kampf gegen die russische Schattenflotte.
Riesige Schattenflotte auf den Meeren unterwegs
Mit den oft veralteten und unter fremder Flagge fahrenden Schiffen dieser Flotte umgeht Russland nach Überzeugung westlicher Staaten unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs verhängte Sanktionen gegen seine Ölexporte. Nach französischen Angaben zählen 800 bis 1.000 Schiffe zur Schattenflotte.
Frankreich hatte zuletzt im März einen Tanker aus der russischen Schattenflotte festgesetzt. Das im Mittelmeer festgesetzte Schiff „Deyna“ hatte im April nach Zahlung einer Geldsumme seine Fahrt fortgesetzt. Die französische Regierung hatte damals angekündigt, die Strafen für das Fahren unter falscher Flagge zu verdoppeln.
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