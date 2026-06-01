Pop-Star Shakira bedankt sich bei Bayern-Quartett

Vor acht Tagen ging das Video zu „Dai Dai“ auf Youtube online, seither sammelte der Clip über 57 Millionen Klicks. Neben Weltstars wie Kylian Mbappe und Lionel Messi bekamen auch vier Bayern-Spieler einen kurzen Auftritt, gleich zu Beginn des Songs gaben Kane, Musiala, Diaz und Davies der 49-Jährigen zu verstehen, bereit für die WM und ihren dazugehörigen Hit zu sein.