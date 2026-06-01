Pop-Star Shakira bedankt sich bei Bayern-Quartett

„Danke für eure Hilfe! Wir sehen uns bei der Weltmeisterschaft!“ Mit diesen Worten hat sich Pop-Superstar Shakira in ihrer Instagram-Story an die Bayern-Profis Luis Diaz, Harry Kane, Jamal Musiala und Alphonso Davies gewendet. Der Grund: Das Quartett spielt im Musikvideo zum WM-Song der Kolumbianerin mit.
Vor acht Tagen ging das Video zu „Dai Dai“ auf Youtube online, seither sammelte der Clip über 57 Millionen Klicks. Neben Weltstars wie Kylian Mbappe und Lionel Messi bekamen auch vier Bayern-Spieler einen kurzen Auftritt, gleich zu Beginn des Songs gaben Kane, Musiala, Diaz und Davies der 49-Jährigen zu verstehen, bereit für die WM und ihren dazugehörigen Hit zu sein.
Zwar blieb es nur bei einem kurzen Auftritt der Bundesliga-Champions, dennoch verdienten sich die Münchner ein persönliches Dankeschön von Shakira.
Der Countdown läuft
Der Startschuss zur WM erfolgt in zehn Tagen mit dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika, das Finale steigt am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.