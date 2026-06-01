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Kane, Musiala und Co.

Pop-Star Shakira bedankt sich bei Bayern-Quartett

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.06.2026 10:12
Vor zwei Wochen veröffentlichte Shakira den WM-Song „Dai Dai“.
Vor zwei Wochen veröffentlichte Shakira den WM-Song „Dai Dai“.(Bild: AP/Bruna Prado)
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Von krone Sport

„Danke für eure Hilfe! Wir sehen uns bei der Weltmeisterschaft!“ Mit diesen Worten hat sich Pop-Superstar Shakira in ihrer Instagram-Story an die Bayern-Profis Luis Diaz, Harry Kane, Jamal Musiala und Alphonso Davies gewendet. Der Grund: Das Quartett spielt im Musikvideo zum WM-Song der Kolumbianerin mit.

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Vor acht Tagen ging das Video zu „Dai Dai“ auf Youtube online, seither sammelte der Clip über 57 Millionen Klicks. Neben Weltstars wie Kylian Mbappe und Lionel Messi bekamen auch vier Bayern-Spieler einen kurzen Auftritt, gleich zu Beginn des Songs gaben Kane, Musiala, Diaz und Davies der 49-Jährigen zu verstehen, bereit für die WM und ihren dazugehörigen Hit zu sein.

Zwar blieb es nur bei einem kurzen Auftritt der Bundesliga-Champions, dennoch verdienten sich die Münchner ein persönliches Dankeschön von Shakira. 

Via Instagram-Story bedankte sich Shakira beim Bayern-Quartett.
Via Instagram-Story bedankte sich Shakira beim Bayern-Quartett.(Bild: Instagram/shakira)

Der Countdown läuft
Der Startschuss zur WM erfolgt in zehn Tagen mit dem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika, das Finale steigt am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford.

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