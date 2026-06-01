Knapp 900 Festnahmen! CL-Feier eskalierte völlig

Dem französischen Innenminister Laurent Nunez zufolge sind das 45 Prozent mehr Festnahmen als nach dem Sieg des Klubs im vergangenen Jahr. Er betonte im Sender France Inter aber, die hohe Zahl der Festnahmen zeige, dass die Einsatzkräfte ihre Arbeit gut gemacht hätten. Man habe bereits vorher gewusst, dass es Ausschreitungen geben würde.