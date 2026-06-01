36-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zum Unglücksort gerufen . Anrainer hatten gemerkt, dass schwarzer Rauch aus einem Fenster im dritten Stock drang. Weil eine Person in der Wohnung vermutet wurde, war Eile geboten. Die Feuerwehr öffnete die versperrte Eingangstür. Kurz darauf bestätigte sich der Verdacht: Der 36-Jährige wurde leblos im Vorraum gefunden.