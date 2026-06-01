36-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Großeinsatz in der Nacht auf Montag in Amstetten: Aus noch ungeklärter Ursache war im dritten Stock eines Mehrparteienhauses ein Feuer ausgebrochen. Der Bewohner konnte zwar von der Feuerwehr ins Freie gerettet werden, erlag aber noch vor Ort seinen Verletzungen.
Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zum Unglücksort gerufen . Anrainer hatten gemerkt, dass schwarzer Rauch aus einem Fenster im dritten Stock drang. Weil eine Person in der Wohnung vermutet wurde, war Eile geboten. Die Feuerwehr öffnete die versperrte Eingangstür. Kurz darauf bestätigte sich der Verdacht: Der 36-Jährige wurde leblos im Vorraum gefunden.
Vergeblicher Kampf
Sofort wurde der Mann von den Florianis ins Freie gebracht und den Rettungskräften übergeben. Rund eine Stunde kämpfte man um sein Leben, letztlich waren die Reanimationsmaßnahmen aber vergeblich.
Das Feuer war rasch unter Kontrolle gebracht, nach rund einer halben Stunde gab es „Brand aus“. Ermittler des Landeskriminalamts suchen nun nach der Ursache der Tragödie.
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