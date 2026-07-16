So sparen Sie nun Hunderte Euro bei Strom und Gas

E-Control-Chef Michael Strebl macht klar: Ein Tarifvergleich zahlt sich massiv aus. Für einen durchschnittlichen Stromhaushalt (3500 kWh Jahresverbrauch) bedeutet der Wechsel vom teuren Standardtarif zum günstigsten Anbieter eine Ersparnis von bis zu 270 Euro im ersten Jahr. Noch deutlicher fällt der Unterschied beim Gas aus: Hier sind bis zu 580 Euro im ersten Jahr möglich.

Besonders lukrativ ist dabei die Kombination. Wer beide Energiearten bezieht und zu günstigeren Anbietern wechselt, kann sich über eine jährliche Entlastung von über 800 Euro freuen.