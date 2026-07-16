So sparen Sie nun Hunderte Euro bei Strom und Gas

Die Energiewende ist im vollen Gange, und der Iran-Konflikt treibt die Großhandelspreise. Für die heimischen Haushalte heißt das aber nicht, dass sie jetzt tatenlos zusehen müssen. Im Gegenteil: Ein einfacher Anbieterwechsel kann die Geldbörse deutlich entlasten. Wer sich jetzt umsieht, spart bei Strom und Gas Hunderte Euro im Jahr. Krone+ liefert einen Überblick.
E-Control-Chef Michael Strebl macht klar: Ein Tarifvergleich zahlt sich massiv aus. Für einen durchschnittlichen Stromhaushalt (3500 kWh Jahresverbrauch) bedeutet der Wechsel vom teuren Standardtarif zum günstigsten Anbieter eine Ersparnis von bis zu 270 Euro im ersten Jahr. Noch deutlicher fällt der Unterschied beim Gas aus: Hier sind bis zu 580 Euro im ersten Jahr möglich.
Besonders lukrativ ist dabei die Kombination. Wer beide Energiearten bezieht und zu günstigeren Anbietern wechselt, kann sich über eine jährliche Entlastung von über 800 Euro freuen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.