Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Ein ungewöhnliches Naturspektakel hat sich kürzlich auf dem Parkplatz eines beliebten Bauernhofladens in Spalding in der englischen Grafschaft Lincolnshire zugetragen. Ein sogenannter Staubteufel tanzte um die dort abgestellten Autos herum (siehe Video oben).
Gemacht wurden die Aufnahmen des Staubteufels am 10. Juli am Parkplatz des „The Vine Farm Shop & Cafe“ in Spalding. Die Betreiber des Geschäftes erklärten, das sei etwas, „das man nicht jeden Tag sieht“.
Werden häufig in Wüstenregionen beobachtet
Solche Staubteufel – die häufig auch in Wüstenregionen beobachtet werden – entstehen, wenn die Erdoberfläche durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird. Die drehende warme Luft wirbelt Sand und Staub hoch, was dazu führt, dass die Sand- oder Staubteufel dann wie ein kleines Gespenst zu tanzen scheinen.
Kleine Staubteufel (auch als Kleintromben bezeichnet, Anm.) oder Luftwirbel können im Gegensatz zu Tornados auch bei sonnigem Wetter auftreten. Ihr Durchmesser beträgt meist nur wenige Meter, der Wirbel kann aber mehrere Dutzende Meter hoch in den Himmel ragen – in seltenen Fällen auch mehrere hundert Meter.
Die Windgeschwindigkeiten von Staubteufeln liegen üblicherweise unterhalb der Orkanschwelle. Stärkere Staubteufel, die auch leichte Schäden anrichten können, sind selten – sie kommen vor allem in Steppen- und Wüstengebieten vor.
Kleintromben entstehen am Boden
Staubteufel entstehen am Boden und haben an ihrer Basis meist einen Durchmesser von mehreren Metern, bevor sie sich nach oben hin verjüngen. Im Gegensatz zu Tornados „spiralisieren“ sie vom Boden aus nach oben und nicht von den Wolken herab.
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