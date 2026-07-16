Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum

Werden häufig in Wüstenregionen beobachtet

Solche Staubteufel – die häufig auch in Wüstenregionen beobachtet werden – entstehen, wenn die Erdoberfläche durch Sonneneinstrahlung aufgeheizt wird. Die drehende warme Luft wirbelt Sand und Staub hoch, was dazu führt, dass die Sand- oder Staubteufel dann wie ein kleines Gespenst zu tanzen scheinen.