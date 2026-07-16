Ist „Sozialzentrum“ für Drogenkranke die Lösung?

Kinder, die sich fürchten. Eltern, die ihre Kinder wieder mit dem Auto zur Schule bringen. Und eine Schutzzone, die laut FPÖ am eigenen Gesetz scheitert. Jetzt präsentiert die rechte Oppositionspartei einen überraschend humanistischen Lösungsvorschlag.
Der Gürtel dröhnt, die Gehsteige sind schmal, die Ampeln stehen im Minutentakt auf Rot. Mitten auf der Fahrbahn steht an diesem Vormittag eine Gruppe von sechs Personen und diskutiert aufgeregt, als gäbe es keinen Verkehr. Wenige Schritte weiter die U6-Station Gumpendorfer Straße, dahinter der Fritz-Imhoff-Park. Genau hier, direkt vor dem Suchthilfezentrum Jedmayer, präsentierten Gemeinderat Leo Lugner und Klubobmann Manfred Dvorak aus Rudolfsheim-Fünfhaus das Maßnahmenpaket der FPÖ.
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