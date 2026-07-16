„New York Times“ nennt Vöslauer Bad als Geheimtipp

„Tauchen Sie ein in das (erfrischend kühle) Quellwasser und wärmen Sie sich anschließend auf der grasbewachsenen Insel auf, die in das Becken hineinragt“, steht hier beispielsweise zu lesen. Und auch die jährlich im Sommer stattfindende Kulturveranstaltung „Schwimmender Salon“ wird lobend erwähnt mit den Worten: Diese „Schwimmsalons“ sind eine Hommage an eine beeindruckende literarische Tradition: Bereits vor mehr als einem Jahrhundert ließen sich die Wiener Dramatiker Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler vom einzigartigen Charme dieser Anlage verzaubern.