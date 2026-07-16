17-Jähriger hielt Opfer ein Messer an den Hals

Zwischen dem 15-jährigen Slowaken und dem 17-jährigen Syrer kam es am 15.Juli gegen 19.50 Uhr auf der Seilerstätte in Linz – das ist direkt bei den Ordensspitälern der Barmherzigen Schwestern und Brüder -zu einem Streit, bei dem der 17-Jährige dem 15-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand gerissen haben soll. Als er es zurückhaben wollte, hielt ihm der Syrer ein Messer an den Hals. Daraufhin lief der Slowake davon. Er traf einen Securitymitarbeiter, der die Polizei alarmierte.



Nach 30 Sekunden kam die Spezialeinheit

Die SIG-Kräfte, das ist Schnelle Interventionsgruppe, trafen ca. 30 Sekunden nach dem Auftrag am Einsatzort ein und konnten den Verdächtigen umgehend im Nahbereich festnehmen. Das Mobiltelefon und das Messer wurden sichergestellt. Der 17-Jährige wurde nach der Einvernahme nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Linz überstellt.